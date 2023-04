Francja szuka mediacji w sprawie wojny na Ukrainie, ale tym razem via Pekin

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył godzinną rozmowę telefoniczną ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem. Ukraińskie media zauważają, że rozmowę przeprowadzono przed wizytą francuskiego przywódcy w Chinach.

„W godzinnej rozmowie z Emmanuelem Macronem przedmiotowo i skutecznie omówiliśmy współpracę obronną Ukrainy i Francji. Szczegółowo poinformowałem (go) o sytuacji na froncie. Skupiliśmy się na dalszych krokach na drodze ku realizacji Formuły Pokojowej. Skoordynowaliśmy działania w kontekście najbliższych wydarzeń międzynarodowych” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Ze swojej strony, Pałac Elizejski informuje, że Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by „nie podejmował fatalnej decyzji” o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie. Wizyta Macrona w Pekinie potrwa od środy do piątku.

Francuskie media z kolei twierdzą, że rozmowa dotyczyła „planu pokojowego”, który Francja chce poprzeć. Paryż zobowiązał się poprzeć „mapę drogową” ustaloną przez ukraiński rząd, mającą na celu zakończenie konfliktu – dodają.

Ostatnio relacje Paryża z Moskwą uległy dalszej degradacji. Uznanie przez francuski parlament „Hołodomoru” z lat 30. XX wieku za ludobójstwo, Moskwa nazwała „antyrosyjską i odrażającą gorliwością francuskich deputowanych” i przypomniała, że Paryż sam „nie zamknął jeszcze strony ze swoimi zbrodniami z okresu kolonialnego”, jak powiedziała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa.

Źródło: PAP/ AFP/ Le Figaro