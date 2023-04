Olimpiada Paryż 2024. Szef bezpieczeństwa igrzysk zawieszony

REKLAMA

Prefekt Ziad Khoury, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, został zawieszony w swoich czynnościach. Jest podejrzany o wygłoszenie niestosownych uwag wobec kobiety podczas podróży do Anglii w 2021 roku.

W jego sprawie, po skardze, wszczęto dochodzenie, które ma się zakończyć w ciągu miesiąca. Od 28 marca Ziad Khoury jest zawieszony w obowiązkach krajowego koordynatora ds. bezpieczeństwa Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024.

REKLAMA

Decyzję podjął minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin, który wcześniej sam mianował tego byłego prefekta departamentu Aisne jako szefa ochrony olimpiady. Według informacji tygodnika „Le Canard enchaîné”, Ziad Khoury zachowywał się „nieodpowiednio” wobec kobiety podczas podróży służbowej do Londynu w listopadzie 2021 r.

Prefekt miał wygłosić „niestosowne uwagi” do policjantki i być wobec niej „natarczywym”. Nawet bez skargi samej policjantki i świadków, władze brytyjskie miały same złożyć skargę do swoich francuskich odpowiedników.

Na razie Khoryego zastępuje jego zastępca, a dochodzenie administracyjne ma się zakończyć „w ciągu miesiąca”. Media podają, że wyskok prefekta w Anglii nie był jednorazowy. Podobno miał „niewłaściwe” zachowania w stosunku do kobiet na długo przed tym incydentem, jak podaje Huffington Post.

Linia obrony szefa bezpieczeństwa olimpiady to pójście „w zaparte”. Otoczenie Ziada Khoury twierdzi, że to… próba zdestabilizowania organizacji olimpiady Paryż 2024. Podobno sam podejrzany jest „spokojny i nie ma sobie nic do zarzucenia”.

Źródło: Valeurs