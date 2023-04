Rosjanie i Białorusini dopuszczeni do udziału w Wimbledonie. Szef ukraińskiego MSZ grzmi: „Wzywam rząd Wielkiej Brytanii do…”

REKLAMA

Decyzja organizacji Lawn Tennis Association wywołała spore oburzenie wśród ukraińskich polityków. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba nie szczędził mocnych słów. A poszło o możliwość udziału Rosjan i Białorusinów w Wimbledonie.

Lawn Tennis Association wydała powiadomienie, zgodnie z którym Rosjanie i Białorusini będą mogli wystąpić w turniejach na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. A nie było to wcale takie oczywiste, ponieważ w ubiegłym roku Wimbledon oraz inne brytyjskie turnieje tenisowe były dla tych sportowców zakazane.

W tym roku jednak tenisiści z Rosji i Białorusi będą mogli powalczyć w Wielkiej Brytanii. Warunkiem przystąpienia do turnieju będzie jednak podpisanie deklaracji o neutralności narodowej.

– Nadal całkowicie potępiamy nielegalną inwazję Rosji i nasze wsparcie z całego serca pozostaje z narodem Ukrainy. To była niewiarygodnie trudna decyzja, niepodjęta lekko – oświadczył przewodniczący All England Lawn Tennis and Croquet Club Ian Hewitt.

– Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, są to najwłaściwsze ustalenia dla mistrzostw na ten rok. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie rządu, ponieważ wraz z innymi zainteresowanymi stronami tenisa poruszaliśmy się po tej skomplikowanej sprawie i uzgodniliśmy warunki, które uważamy za wykonalne – podkreślił.

– Jeśli okoliczności ulegną zmianie między chwilą obecną a rozpoczęciem The Championships, rozważymy i odpowiednio zareagujemy – zadeklarował.

Mimo to decyzją oburzeni są ukraińscy politycy. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba popełnił w mediach społecznościowych wpis, w którym dał upust swoim oczekiwaniom, by wyznacznikiem wszelkich decyzji był ukraiński punkt widzenia.

„Decyzja Wimbledonu o dopuszczeniu do udziału rosyjskich i białoruskich zawodników jest niemoralna” – grzmiał.

„Czy Rosja zaprzestała agresji i okrucieństw? Nie, po prostu Wimbledon postanowił dopuścić do rywalizacji dwóch wspólników w zbrodni” – dodał, pisząc o udziale sportowców w turniejach, Kuleba.

„Wzywam rząd Wielkiej Brytanii do odmowy wiz dla ich graczy” – zakończył.

