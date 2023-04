Balcerowicz zaskakuje. Korwin-Mikke: Brawo, że to wreszcie zrobił!

REKLAMA

Prof. Leszek Balcerowicz nieoczekiwanie pochwalił Konfederację. Janusz Korwin-Mikke, komentując tę sytuację, wskazał, że „późny” Balcerowicz jak najbardziej pasuje do idei wolnościowej. Ale ten „wcześniejszy”, gdy był na stołku i miał realny wpływ na losy Polski…

Balcerowicz, goszcząc w Radiu ZET, bardzo pochlebnie wypowiadał się o Konfederacji i jednocześnie krytykował Platformę Obywatelską, czyli partię, której kiedyś był nieformalnym doradcą.

Prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, która zajmuje się promowaniem idei wolności gospodarczej i społecznej, zauważył, że PO pod batutą Tuska skręca w lewo i proponuje już nie tylko lewicowe rozwiązania pod kątem światopoglądowym, ale wchodzi także w buty PiS i licytuje się na rozdawnictwo.

Dał do zrozumienia, że z „wolnościowej” (wszak za takich niegdyś uważali się Tusk i spółka) PO nic nie zostało, natomiast obecnie najwięcej nacisku na wolność gospodarczą kładzie Konfederacja. Skrytykował też czołowych polityków PO za nazywanie przedstawicieli Konfederacji „brunatnymi”.

Kilka dni wcześniej z kolei we wpisie na Twitterze Balcerowicz zauważył, że ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i „nie lubią, gdy traktuje się ich jak idiotów” nie mają wobec Konfederacji alternatywy.

Zamiast straszenia Konfederacją

Tusk i PO powinni zastanawiać się,

w jakiej mierze ich ściganie się z PiS w rozdawniczym populizmie

zwiększa popularność. Konfederacji. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią gdy traktuje się ich jak idiotów? — Leszek Balcerowicz (@LBalcerowicz) March 26, 2023

Janusz Korwin-Mikke, prezes-założyciel Nowej Nadziei, czyli partii współtworzącej Konfederację, krótko postanowił odnieść się do ostatnich słów Balcerowicza. Przypomniał, że gdy Balcerowicz miał realny wpływ na losy Polski, realizował „rady” amerykańskiego finansisty, socjalisty Jeffrey’a Sachsa, które dalekie były od ideału i idei wolnościowych.

„Jako firmant programu p.Gotfryda Sachsa i premier narobił szkód, jako prezes NBP trochę otrzeźwiał, a gdy spadł z tego stołka naprawdę dojrzał. Jednak do tej pory nie odważył się zerwać z dawnymi kolegami – brawo, że to wreszcie zrobił!” – napisał o Balcerowiczu Korwin-Mikke.

Nie – jako firmant programu p.Gotfryda Sachsa

(patrz: https://t.co/DTaWHFMjQA)

i premier narobił szkód, jako prezes NBP trochę otrzeźwiał, a gdy spadł z tego stołka naprawdę dojrzał. Jednak do tej pory nie odważył się zerwać z dawnymi kolegami – brawo, że to wreszcie zrobił! https://t.co/gXMQkkOWFB — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 3, 2023

W podobnym tonie „nawrócenie” Balcerowicza ocenia Stanisław Michalkiewicz. Prawicowy publicysta w rozmowie z Tomaszem Sommerem powiedział, że „kiedy (Balcerowicz – red.) był ministrem finansów i wicepremierem, to robił rzeczy całkiem odwrotne niż głosił je w czasie, kiedy nie był ministrem finansów ani wicepremierem”.

– Na przykład jak stracił stanowisko wicepremiera, ministra finansów i pisywał felietony w tygodniku „Wprost”, to tam pisywał całkiem rozsądne rzeczy. Jak tylko został wicepremierem i ministrem finansów, zaczął robić same potworne głupstwa, więc nie wiem, co on naprawdę myśli – stwierdził Michalkiewicz. Więcej na ten temat poniżej.