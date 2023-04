Sztuczna inteligencja górą. ChatGPT zastąpił prawnika. Mandat anulowany!

REKLAMA

Brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, ale to rewolucja, która dzieje się na naszych oczach. Sztuczna inteligencja – w tym przypadku ChatGPT – skutecznie odwołała się od mandatu karnego. Pewna kobieta nie będzie więc musiała płacić kary za rzekome nieprawidłowe parkowanie.

Millie Houlton, studentka z Wielkiej Brytanii, pewnego dnia otrzymała zawiadomienie od Rady Miasta York, jakoby zaparkowała swój samochód w niedozwolonym miejscu. Mandat opiewał na 60 funtów (ok. 320 zł).

Szkopuł w tym, że Millie zaparkowała na ulicy, przy której mieszka. Od dłuższego czasu opłacała abonament pozwalający na parkowanie w tym miejscu.

Studentka postanowiła odwołać się od mandatu. Nie wiedziała jednak, jak przygotować profesjonalne pismo, nie chciała też angażować prawnika. O pomoc poprosiła ChatGPT, czyli sztuczną inteligencję, która zmienia internetową rzeczywistość.

Na podstawie informacji dostarczonych przez kobietę, chatbot wygenerował gotowe pismo urzędowe, które zawierało argumenty prawne i dowody na niewinność kobiety. Studentka musiała wypełnić tylko kilka pól formalnych, typu data wystawienia czy numer mandatu. Uzupełniła dokument zgodnie z sugestiami i wysłała go do urzędu.

Kilka dni później Millie Houlton otrzymała odpowiedź, że jej odwołanie zostało uwzględnione i mandat został anulowany. Okazało się, że argumentacja chatbota była przekonująca i poparta odpowiednimi dowodami dowodami. Millie była bardzo zadowolona z pomocy sztucznej inteligencji i podzieliła się swoją historią w mediach społecznościowych.

To kolejny dowód, że sztuczna inteligencja – w tym przypadku ChatGPT – potrafi tworzyć spójne i sensowne teksty na podstawie podanych słów kluczowych lub tematu. Choć wciąż nie jest doskonały, w jego tekstach można znaleźć wiele błędów, przeinaczeń, to jednak z każdą kolejną wypuszczoną wersją oprogramowania błędów jest mniej, a chatbot wydaje się zbliżać do perfekcji.