Piłkarz Lecha Poznań na dopingu? Będzie dyskwalifikacja?

Próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u obrońcy Lecha Poznań Bartosza Salamona po meczu Ligi Konferencji ze szwedzkim Djurgardens dała wynik pozytywny i wykazały obecność chlortalidonu – poinformował we wtorek klub. Piłkarz nie został jednak zawieszony.

Klub w specjalnym oświadczeniu wyjaśnił, że chlortalidon to substancja stosowana w leczeniu nadciśnienia i nie przynosi żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Salamon nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

„Badania antydopingowe są standardową procedurą przy każdym meczu pod patronatem UEFA. To pierwszy przypadek pozytywnego wyniku testu przy kilkudziesięciu testach, którym nasi zawodnicy byli poddani w ostatnich sezonach. Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech. Zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy przekonani. Ma nasze pełne wsparcie. Gracz przy naszym udziale zgłasza się do organizacji antydopingowych z wnioskiem o ponowienie badania. Lech stosuje wszystkie procedury przewidziane przepisami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Dlatego jako klub jesteśmy gotowi do pełnej współpracy w celu wyjaśnienia sprawy” – napisano w komunikacie.

Poznański klub powołał niezależną komisję złożoną z ekspertów, którzy zbadają dokładnie okoliczności. Lech zadeklarował także pełną chęć współpracy z wszystkimi instytucjami, zarówno piłkarskimi (FIFA, UEFA, PZPN), jak i odpowiedzialnymi za sprawy związane z dopingiem w sporcie (WADA i Polska Agencja Antydopingowa – POLADA).

32-letni Salamon to podstawowy obrońca „Kolejorza” i 11-krotny reprezentant Polski. Wystąpił w ostatnim meczu biało-czerwonych z Albanią (1:0) w Warszawie.

🆕 Bartosz Salamon wraca do reprezentacji! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2023

Lech mial niebawem zmierzyć się z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konfederacji. W związku z zaistniałą sytuacją jest możliwość, że polski zespól nie wystąpi już w tej fazie rozgrywek lub – nawet jeśli zagra – to z Bartoszem Salamonem w składzie.

Warto jednak podkreślić, że w tym momencie nie ma co przedwcześnie ferować wyroków.

Tym bardziej, że sam zawodnik tak wyjaśnił całą sytuację:

Ta wiadomość jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i kto mnie zna wie, że jestem bardzo uważny na każdy suplement czy lek, który przyjmuje i zawsze konsultuję go z lekarzem Klubu. Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy.

Wierzę, że wszystko zostanie wyjaśnione i będę mógł spokojnie kontynuować grę bez żadnej przerwy💪 https://t.co/BW6pM6s7JG — Bartosz Salamon (@salamon1591) April 4, 2023