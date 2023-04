Müller: Pomoc militarna Polski dla Ukrainy wyniosła 10 miliardów złotych

REKLAMA

Rzecznik rządu PiS wyjawił, ile w sumie wyniosła pomoc Polski dla broniącej się przed rosyjskim najazdem Ukrainy. Na ten moment suma ta opiewa na 10 miliardów złotych.

– W tej chwili to jest łącznie ponad 10 mld zł. Jeszcze niedawno było to 2,2 mld USD, czyli ponad 10 mld zł – powiedział Piotr Müller w Radiu Plus.

REKLAMA

Na pytanie o to, czy przekazujemy Ukrainie darowizny, czy też sprzedajemy sprzęt, rzecznik warszawskiej władzy stwierdził, że „w tej chwili jest to mieszana formuła”.

– Bo pamiętajmy o tym, że Ukraina broni Europy przed Rosją. W związku z tym z jednej strony to jest, oczywiście, czas na to, aby Ukraina kupowała sprzęt z naszej strony, tam, gdzie to jest możliwe, długoterminowo. Ale z drugiej strony, ten sprzęt jest też potrzebny tu i teraz, bo inaczej Rosja posunie się w swoich działaniach wojennych dużo dalej – powiedział Piotr Müller.

Ukraińcy twierdzą, że Polska i Słowacja przekazuje im „przestarzały” sprzęt?

W ostatnich tygodniach Polska i Słowacja zdecydowały się przekazać Ukrainie łącznie 33 samoloty myśliwskie MiG-29, które mają wzmocnić obronność tego kraju w obliczu rosyjskiej agresji.

Jednak rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat stwierdził, że te maszyny są przestarzałe i nie spełniają wymagań współczesnej wojny.

Czytaj więcej: