Pływaczka zaatakowana przez „aktywistów transpłciowych” za obronę sportu kobiecego przed wynaturzeniami [VIDEO]

Amerykańska mistrzyni pływacka Riley Gaines została brutalnie zaatakowana przez aktywistów „transpłciowych” po swoim wystąpieniu na uniwersytecie na temat ratowania kobiecego sportu przed wpuszczaniem do konkurowania mężczyzn udających kobiety.

Kiedy brakuje argumentów, trans-aktywiści sięgają po argument siły. „Wpadłam w zasadzkę i zostałam pobita przez mężczyznę” – mówiła amerykańska mistrzyni uniwersytecka w pływaniu Riley Gaines. W czwartek 6 kwietnia, została zaatakowana przez aktywistów „transpłciowych”.

The prisoners are running the asylum at SFSU…I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces.

Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 7, 2023