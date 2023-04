„Kościół będzie coraz mniejszy i będzie musiał zacząć od nowa”

REKLAMA

Kościół będzie coraz mniejszy (…) Zdanie, jeszcze wówczas księdza, profesora Józefa Ratzingera to było proroctwo – kreśli przyszłość ksiądz Józef Kloch, były rzecznik Episkopatu.

Kościół Katolicki niewątpliwie jest w kryzysie, co widać przede wszystkim na Zachodzie, ale i w Polsce obserwujemy spadek ludzi praktykujących oraz „modę na świeckość”.

REKLAMA

O ocenę tego stanu rzeczy w programie „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus pokusił się ksiądz Józef Kloch, były rzecznik Episkopatu.

– Przypomnę zdanie z audycji radiowej z Bawarii, jeszcze wówczas księdza profesora Józefa Ratzingera: Kościół będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Jak się okazuje to było proroctwo. Ten sekularyzm, te zjawiska zeświecczenia są bardzo mocne, ale wcale nie oznacza, że religia zniknie – przepowiada duchowny.

– Trzeba po prostu przemyśleć pewne zagadnienia, mam tutaj na myśli przede wszystkim rolę świeckich w Kościele i z całą pewnością taki odnowiony Kościół choć z małych wspólnotach, ale będzie nadal istniał. My widzimy ten proces na co dzień. On jest niezwykle mocny, ale wcale nie oznacza to, że Kościół się zupełnie posypie, tylko po prostu będzie mniejszy, a może właśnie do tego Kościoła będą przychodzić ludzie, którzy rzeczywiście są wierzącymi – kontynuował.

Dodał, że w ostatnich latach coraz częściej spotyka osoby, które mienią się katolikami, po czym dodają „ale” i wymieniają szereg uwag. Zdaniem ks. Klocha w Kościele pozostaną tacy, którzy „są przywiązani do ewangelii, są przywiązani do Chrystusa, są przywiązani do wiary i dla nich dzisiejszy dzień i następne są wielką wartością”.

Według duchownego w Polsce są zbyt duże podziały, a jeśli do polityki dodaje się jeszcze elementy religijne, to wszyscy widzimy tego efekty. – Przede wszystkim to wręcz nienawiść, nienawiść jaka ma miejsce dzisiaj w Polsce powinna być dla nas jako dla ludzi, ale i dla chrześcijan czymś obcym. Proszę sobie otworzyć Internet i zobaczyć ile tam hejtu się wylało ostatnio na Jana Pawła II – mówił na antenie Radia Plus.

Ocenił również, że atak, jaki nastąpił na Jana Pawła II po reportażu TVN24 „Franciszkańska 3”, opierał się na bardzo kruchych argumentach.