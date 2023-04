Boiskowa afera. Sędzia uderzył piłkarza! [VIDEO]

REKLAMA

Do czasu zakończenia postępowania angielski arbiter liniowy Constantine Hatzidakis nie będzie wyznaczany do sędziowania – poinformowano w poniedziałek. Jest podejrzewany o uderzenie łokciem piłkarza Liverpoolu Andy’ego Robertsona w przerwie niedzielnego spotkania z Arsenalem (2:2).

Kamery telewizyjne uchwyciły Robertsona, który prawdopodobnie z jakimiś pretensjami podszedł do Hatzidakisa, a ten udając się w kierunku szatni wykonał ruch ramieniem i jego łokieć zetknął się z brodą piłkarza.

Chwilę później sędzia główny ukarał Szkota żółtą kartką za niesportowe zachowanie.

I keep being told the officials definitely definitely are not fighting for Arsenal…

Yet here is Constantine Hatzidakis, throwing almost as many elbows as Xhaka…#THFC #COYS #LIVARS pic.twitter.com/6RiZZ1tyil

— Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) April 9, 2023