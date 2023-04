Mentzen obnaża hasło PO. „Nie wystarczy odsunąć PiS od władzy, trzeba jeszcze zmienić sposób działania państwa”

REKLAMA

Polskę w okresie świątecznym zalała fala bilbordów i plakatów z napisem „PiS=drożyzna”. Kampanię sponsoruje Platforma Obywatelska. Sławomir Mentzen wskazuje, że o ile prawdą jest, że do drożyzny przyczyniły się decyzje PiS, tak dodaje, że PO niczym nie różni się w podejściu do polityki gospodarczej, więc hasło powinno brzmieć: „PiS=drożyzna=PO”.

„Oczywiście nie sposób odmówić temu prostemu przekazowi racji” – pisze Mentzen o haśle „PiS=drożyzna”.

I wymienia kilka powodów, dla których to PiS jest odpowiedzialny za drożyznę.

„Najpierw władza utrzymywała przez lata zaniżone stopy procentowe, uruchomiła olbrzymie programy socjalne, potem wprowadziła lockdown, a na koniec zalała gospodarkę masą pustego pieniądza. To musiało się skończyć inflacją” – wskazuje.

Mentzen dodaje, że „problem jest w czymś innym”. Mianowicie w tym, że polityka PO również prowadzi do drożyzny.

„Platforma Obywatelska zamierza przecież robić dokładnie to samo co PiS. Tusk zapowiada utrzymanie wszystkich programów socjalnych, a także wprowadzenie nowych, takich jak babciowe. Do tego darmowe kredyty na mieszkania i nie wiadomo co więcej, bo mamy dopiero początek kwietnia, jeszcze pół roku do wyborów. Jeszcze wiele obietnic zdążymy od Tuska usłyszeć” – przewiduje.

„Inflacja nie rośnie od tego, że naszym państwem rządzi Kaczyński. Rośnie od wprowadzania zasiłków, zwiększania wydatków, zaniżania stóp procentowych, wrzucania nowych pieniędzy na rynek. Gdy to samo będzie robił Tusk, to inflacja dalej będzie wysoka. Nie wystarczy odsunąć PiS od władzy, trzeba jeszcze zmienić sposób działania państwa. Dlatego to hasło powinno brzmieć PiS=drożyzna=PO” – nie ma wątpliwości Mentzen.