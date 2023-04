Tomasz Sommer: „XII. Konferencja Prawicy Wolnościowej!”

REKLAMA

Przy okazji prac organizacyjnych związanych z XII KPW sprawdziłem, od jakiego czasu nasza cykliczna impreza się odbywa – i okazało się, że już od lat dziesięciu. Natomiast największa konferencja odbyła się niemal równo dziewięć lat temu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury (dawniej im. Ojca Narodów Józefa Stalina). Było kilka tysięcy ludzi, a miesiąc później salę zamknięto z powodu remontu, który… do dziś się nie skończył. Tak działa państwo w wydaniu samorządowym. I pomyśleć, że ci sami ludzie chcą budować elektrownię atomową. W tym roku znów, jak jesienią, spotykamy się przy ul. Foksal w Warszawie. Będą nasi nestorzy, czyli Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz oraz Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Sławomir Ozdyk, Roman Warszawski, a także odbędzie się debata-niespodzianka, którą będę prowadził.

Zaplanowaliśmy także drugą premierę mojego filmu „Wolniewicz – zdanie własne”. Warto przy okazji przypomnieć, że prof. Wolniewicz był jednym z mówców naszej drugiej konferencji, właśnie tej, która odbyła się w Sali Kongresowej. Serdecznie zapraszam wolontariuszy do współpracy przy Konferencji. Jeśli ktoś miałby ochotę w niej pomóc, to proszę o mailowy kontakt na adres [email protected] Jak zwykle wstęp jest wolny, jak zwykle także prowadzimy zbiórkę na koszty organizacyjne, które niestety są coraz wyższe – serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału. W tym tygodniu wybieram się także na tournée z filmem „Jedwabne. Historia prawdziwa” do czterech miast w woj. lubuskim. Będę kolejno: w piątek 14 kwietnia – w Zielonej Górze (18:00); w sobotę 15 kwietnia w Sulechowie (14:00) i Szprotawie (18:00); a w niedzielę 16 kwietnia w Świebodzinie (13:00). Pomyśleć, że nigdy nie byłem w tych miastach! To dla mnie chyba ostatnia biała plama na mapie Polski.

Trwają przeciągające się prace nad „Raportem inż. Zadrożniaka”, który roznosi w pył praktykę socjalizmu-klimatyzmu. Prace przeciągają się, ale są intensywne, więc mam nadzieję, że już w maju raport w końcu ujrzy światło dzienne. Na razie to 680 stron o prądzie, ale proszę się nie bać – czyta się jak kryminał. Ponieważ z „Raportem inż. Zadrożniaka” szczęśliwie ktoś mnie wyręczył, najbliższe tygodnie poświęcę na redakcję pracy prof. Marka Chodakiewicza „Światy islamu”, którą dostałem w lecie ubiegłego roku i jeszcze nie zdążyłem jej dopracować. a prof. Chodakiewicz ma się pojawić latem w Polsce, więc do tego czasu chciałbym tę potężną książkę wydać.

Kwiecień to ostatni miesiąc zbiórki 1,5 proc. na OPP. Jak zwykle, proszę Państwa o wybranie OPP w postaci naszej Fundacji Najwyższy Czas! A najświeższe informacje o tym, jak wygląda stan naszej sądowej batalii z ABW, która bezprawnie zablokowała nam stronę nczas.com, opisuje Jan Piński w materiale wewnątrz numeru. To właśnie dzięki Państwa wpłatom na Fundację i organizowane przez nią zbiórki jesteśmy w stanie tę walkę prowadzić. Za wszystko dziękuję i do zobaczenia na Konferencji.

Tomasz Sommer