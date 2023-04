Znane służby alarmują: nie ładuj telefonu na lotniskach, w hotelach czy w centrach handlowych

REKLAMA

FBI przestrzega przed korzystaniem z publicznych stacji ładowania telefonów na lotniskach, w hotelach, czy centrach handlowych. Urządzenia mobilne mogą stać się wówczas celem hakerów.

Media podkreślają, że hakerzy instalują złośliwy kod w publicznych stacjach, który pozwala im odczytywać i kraść dane osobowe, w tym hasła z urządzeń mobilnych. Mogą je także śledzić.

„Unikaj korzystania z darmowych stacji ładowania na lotniskach, w hotelach i centrach handlowych. (…) Źli aktorzy zorientowali się, jak wykorzystać publiczne porty USB do wprowadzenia na urządzenia złośliwego oprogramowania i oprogramowania monitorującego. Noś ze sobą własną ładowarkę i przewód USB i korzystaj z gniazdka elektrycznego” – głosi wpis na koncie FBI na Twitterze.

Według portalu „The Hill” FBI nie jest osamotnione w ostrzeżeniu. Także Federalna Komisja Łączności (FCC) na swojej stronie internetowej ostrzega przed używaniem publicznych ładowarek .

„Jeśli twoja bateria jest na wyczerpaniu, bądź świadomy, że korzystanie z bezpłatnych stacji ładowania (…) może mieć niefortunne konsekwencje. (…) Możesz stać się ofiarą nowej taktyki cyberkradzieży” – dodała FCC.

FCC postuluje, aby ludzie używali przenośnej ładowarki, korzystali z gniazdka sieciowego lub kupili kabel typu „charging-only”, który nie pozwala na przesyłanie informacji podczas użytkowania.

