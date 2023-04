WP: Chiny w „tajemnicy” dostarczają broń Rosji i rozważą szerokie wsparcie wojskowe, jeśli…

REKLAMA

Amerykanie mieli posiąść informacje, według których Moskwa ma twierdzić, iż Chiny będą jej potajemnie dostarczać broń – pisze amerykański dziennik „Washington Post”.

Z wycieku informacji, które mają pochodzi od amerykańskich służb ma wynikać, że na początku tego roku Chińczycy zatwierdzili dostarczanie broni Federacji Rosyjskiej.



Cała sprawa miała być jednak utrzymywana w tajemnicy – Pekin oficjalnie zachowuje neutralność w wojnie polsko-ukraińskiej.

Z informacji, które miały zostać przechwycone przez podsłuch, który amerykańskie służby założyły w rosyjskiej Służbie Wywiadu Zagranicznego wynika, że Chińczycy mieli przekazywać Rosjan broń ukrytą jako przedmioty cywilne.

Według „wywiadu radioelektronicznego” USA ChRL „zatwierdziła stopniowe dostarczanie” broni, chcąc, by informacja ta pozostała tajna.

Dokument zatytułowany „The Watch Report”, zawierający „Podsumowanie ostatnich raportów i wybranych elementów ze społeczności [wywiadowczej]”, jest oznaczony jako ściśle tajny z bardzo ograniczoną dystrybucją. Informacje o Chinach są wymienione w podtytule: „PEKIN PODOBNO ZATWIERDZA TAJNE DOSTAWY ŚMIERCIONOŚNEJ POMOCY DO ROSJI”.

Chiny mogą wesprzeć Rosję militarnie, jeśli…

O tym, że Pekin rozważa przekazanie broni Rosji publicznie ostrzegł sekretarz stanu USA Antony Blinken 19 lutego, cztery dni przed powstaniem dokumentu. Od tej pory przedstawiciele Waszyngtonu konsekwentnie twierdzili, że mimo obaw o potencjalne wsparcie wojskowe ChRL dla Kremla nie ma informacji o tym, by Pekin faktycznie wysłał broń. To samo w czwartek powtórzył cytowany przez dziennik wysoki rangą oficjel administracji USA.

Portal Politico podał w marcu, że chińskie przedsiębiorstwo państwowe wysłało do Rosji m.in. karabiny i komercyjne drony. Biały Dom twierdził jednak, że była to realizacja zawartych wcześniej umów i nie ma dowodów, by sprzęt miał być przeznaczony na potrzeby wojny przeciwko Ukrainie.

Inny opisywany wcześniej w prasie dokument zamieszczony na serwerach portalu Discord zawierał ocenę amerykańskiego wywiadu, że Chiny mogą zdecydować się na wojskowe wsparcie Rosji w przypadku np. ukraińskiego ataku na Moskwę z użyciem zachodniej broni, czy w inny strategiczny punkt wewnątrz Rosji.