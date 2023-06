Trybunał w Watykanie ukarał ekowandalów. Zapłacą za wyrządzone szkody [VIDEO]

REKLAMA

Karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywny wymierzył Trybunał w Watykanie dwojgu tzw. aktywistom klimatycznym za to, że w sierpniu zeszłego roku przykleili na znak protestu dłonie do cokołu rzeźby Grupa Laokoona w Muzeach Watykańskich.

Wyrok zapadł w poniedziałek wobec obywateli Włoch z ruchu „Ostatnie Pokolenie”. Trybunał Watykański skazał 26-letnią kobietę i 61-letniego mężczyznę na 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat.

Oboje dostali grzywny w wysokości 1500 euro za spowodowanie szkód, a mężczyzna jeszcze dodatkowo 120 euro kary. Grzywnę w wysokości 120 euro wymierzono też trzeciej kobiecie, uczestniczącej w proteście. Filmowa ona tę akcję.

Osoby dokonujące zniszczeń zabytków pod hasłami obrony klimatu nazywa się we Włoszech „ekowandalami”.

