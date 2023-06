Atak nożownika w Gdańsku

REKLAMA

We wtorek przed północą policjanci odebrali zgłoszenie, że w rejonie Głównego Miasta doszło do zranienia mężczyzny nożem. W związku ze zdarzeniem jedna osoba została zatrzymana, a dwie trafiły do szpitala – informuje policja.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski powiedział PAP, że we wtorek przed północą policjanci odebrali zgłoszenie, że w rejonie Głównego Miasta doszło do zranienia mężczyzny nożem.

REKLAMA

„W związku ze zdarzeniem jedna osoba została zatrzymana, a dwie trafiły do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo śledczej oraz policyjny technik, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną” – poinformował Chrzanowski.

Dodał, że funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i po wykonaniu czynności przekażą materiały prokuratorowi.