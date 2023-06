Mentzen: Morawiecki jest strasznym frajerem, a PiS to rząd frajerów, bo zgodzili się na… [VIDEO]

REKLAMA

Goszcząc w Radiu Zet Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, bardzo krytycznie wypowiedział się na temat Mateusza Morawieckiego. Polityk nazwał nawet premiera „strasznym frajerem”.



– Mateusz Morawiecki jest strasznym frajerem. To, że zgodził się na powiązanie KPO z praworządnością, zgodził się na Fit For 55… – mówił w studiu Radia Zet Sławomir Mentzen.

Polityk nie może uwierzyć w to, jak rząd PiS chce rozwiązać kwestię przymusowej relokacji uchodźców.

REKLAMA

– Ciężko mi uwierzyć, że nawet on [premier – red.] zgodzi się na tę propozycję licząc, że jak napisze wniosek, to KE się pochyli i zwolni nas z kar – mówił polityk.

Zdaniem Mentzena „polski rząd to jest rząd frajerów”. – Jak tylko przekraczają przez Odrę podpisują wszystko, co dają im do podpisania – uważa prezes Nowej Nadziei. – Jak ktoś mnie raz oszuka, to już wiem, żeby potem mu nie wierzyć. A Morawiecki jest oszukiwany raz za razem i dalej im wierzy – twierdzi konfederata.

Współprzewodniczący #Konfederacji @SlawomirMentzen w @Gosc_RadiaZET ws. paktu migracyjnego: PiS jest najbardziej proimigrancką partią w historii III RP. ➡️ @MorawieckiM jest strasznym frajerem. To, że zgodził się na powiązanie KPO z praworządnością, zgodził się na FitFor55.… pic.twitter.com/QuH3EMJODN — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 21, 2023

Według Mentzena pomysł referendum ws. przyjęcia uchodźców jest „wielkim świadectwem olbrzymiej hipokryzji PiS”.

– Tylko w zeszłym roku do Polski przyjechało 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich. PiS twierdzi, że jest oburzony, że ma przyjechać 2 tys. kolejnych – mówi polityk.

Mentzen odniósł się także do kwestii likwidacji ZUS-u. Polityk stwierdził, że ciężko będzie tego dokonać, bo ZUS to „organizacja przestępcza” i „piramida finansowa”.

Współprzewodniczący #Konfederacji @SlawomirMentzen: Ja opisuję rzeczywistość taką, jaka ona jest:

➡️ Problemem jest to, że Tusk kłamie, a nie, że ja mówię, że on kłamie.

➡️ Problemem jest to, że Morawiecki jest frajerem – jest, każdy to widzi.

➡️ Problemem jest to, że mamy… pic.twitter.com/pt7N2CG1Rz — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 21, 2023