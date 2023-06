Michalkiewicz: „Polska, jak jakiś głupek, po prostu pozwoliła, żeby Ukraina…”

REKLAMA

W cyklu pytań i odpowiedzi na kanale Stanisława Michalkiewicza na YouTubie padło pytanie o wojnę na Ukrainie. Zdaniem publicysty nie jest to bynajmniej „ustawka”.

„Czy możliwe jest, że obecna wojna na Ukrainie to ustawka, a sama Ukraina okaże się koniem trojańskim dla Europy?” – pytał jeden z widzów.

REKLAMA

– Moim zdaniem wojna na Ukrainie nie jest ustawką. Są pewne podobieństwa do ustawki, mianowicie to, o czym mówił p. Stoltenberg, Sekretarz Generalny NATO, wyrażał obawę, jeszcze w ubiegłym roku, że ta wojna wymknie się spod kontroli – odparł Michalkiewicz.

– To znaczy, że na razie się nie wymknęła, że obydwie strony próbują utrzymać ją w pewnych granicach, ale to nie jest ustawka – dodał.

– Stany Zjednoczone naprawdę prowadzą wojnę z Rosją do ostatniego Ukraińca, skoro się trafiła taka okazja, że można kogoś wkręcić w maszynkę do mięsa i tylko płacić mu za to, że się wykrwawia i wyniszcza swój kraj, to dlaczego nie skorzystać z takiej okazji – ocenił.

– Ja bym tego nie traktował jako ustawkę – zastrzegł.

Michalkiewicz zwrócił też uwagę, że Rosjanie „przez ponad rok nie zniszczyli sieci kolejowej na Ukrainie, a tą właśnie drogą dostarczana jest broń ciężka itd.”. – Widać, że rosyjska strona też utrzymuje tę wojnę w pewnych granicach – zaznaczył.

przypomniał, że Amerykanie nie przekazali Ukraińcom ani samolotów F-16 ani rakiet dalekiego zasięgu. – Widać, że obydwie strony utrzymują tę wojnę w pewnych granicach, pod kontrolą – dodał.

Ukraińska mocarstwowość wobec Polski

– Ukraińscy politycy zachowują się, przynajmniej wobec niektórych krajów, tzn. wobec Polski przede wszystkim, już w tej chwili mocarstwowo, o czym świadczy ta wymiana zdań między panem Łukaszem Jasiną, rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a ambasadorem Ukraińskim Bazylim Zwaryczem – wskazał Michalkiewicz.

– Ale to dlatego że Polska, jak jakiś głupek, po prostu pozwoliła, żeby Ukraina wszystko, co mogła wyciągnąć z Polski, wyciągnęła, jeszcze wtryniła nam co najmniej dwa miliony swoich obywateli na utrzymanie, więc w ogóle już nie musi się z nami liczyć i teraz się obwąchuje z Niemcami – dodał.

– I my wiemy, i Ukraińcy wiedzą, że bez względu na to, co Ukraina zrobi, to Polska będzie im nadskakiwała, więc dlaczego mają wobec Polski jakieś względy okazywać – skwitował.