Porażka Polaków w Mołdawii. Mentzen: Państwo nie powinno dotować piłkarzy

Polska przegrała w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Porażkę w Radiu Zet skomentował lider Nowej Nadziei i Konfederacji, Sławomir Mentzen.

– Warto odnieść się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, że stan polskiego sportu, w szczególności sportów zespołowych jest smutnym odzwierciedleniem stanu państwa polskiego – powiedział na antenie Radia Zet Sławomir Mentzen.

Lider Nowej Nadziei i Konfederacji jest zdecydowanym przeciwnikiem dotowania piłki nożnej przez państwo.

– Uważam, że spółki Skarbu Państwa nie powinny dotować sportu zawodowego piłkarzy. To nie jest zadanie spółek. Są od tego, żeby strategiczne sektory były bezpieczne, a nie po to, by jeden czy drugi piłkarz miał na nowy samochód – ocenił Mentzen.

Prawicowiec stwierdził, że nie jest rolą państwa dbanie o to, by „finansować to, żeby piłkarze mieli na nowe samochody”.



– Kluby powinny to finansować, powinny sprzedawać prawa do transmisji. Państwo nie musi finansować tego, żeby ktoś kopał piłkę – stwierdził gość Bogdana Rymanowskiego.