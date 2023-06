Rząd PiS spieszy się z przekupieniem wyborców za pomocą zrabowanych wszystkim Polakom pieniędzy

REKLAMA

Planujemy, że projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podnoszącej świadczenie 500 + do 800 +, jeszcze w czerwcu, ewentualnie na początku lipca, zostanie przyjęty przez rząd – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

PiS chce szybko przekupić wyborców za ich własne pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że sondaże nie są najlepsze dla partii rządzącej i Jarosław Kaczyński nie ma pewnej wygranej w kieszeni.

REKLAMA

Minister rodziny i polityki społecznej w środę w Polskim Radiu 24 pytana była o zapowiedziane podniesienie świadczenia 500 + do 800 zł, czyli kolejnego zabrania nam pieniędzy z lewej kieszeni i włożenia do prawej z wrażeniem, że „rząd coś daje”. Oczywiście rząd przede wszystkim nam zabiera a potem częściowo coś zwraca, ale przeciętny wyborca tego nie rozumie więc uwierzy rządowi.

„Ustawa o zmianie świadczenia 500+ na 800+ jest w konsultacjach. Planujemy jeszcze w miesiącu czerwcu, ewentualnie na początku lipca przyjąć ją na Radzie Ministrów i w jedno z lipcowych posiedzeń Sejmu zajmie się już tą ustawą” – powiedziała Maląg. „Naszym celem jest to by ustawę uchwalić w tej kadencji, tak aby Polacy, polskie rodziny mieli zabezpieczone to świadczenie od stycznia 2024 r.” – dodała.

Rząd chce od 1 stycznia 2024 r. podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” z kwoty 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia mają nie ulec zmianie.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić już po jesiennych wyborach parlamentarnych, konkretnie do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poinformowano, że w 2024 r. do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci.