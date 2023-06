Potężny wybuch gazu w restauracji. Kilkadziesiąt osób nie żyje [VIDEO]

REKLAMA

31 osób zginęło w środę wieczorem wskutek wybuchu gazu w restauracji w Yinchuan, stolicy autonomicznego regionu Ningxia Hui w północno-wschodnich Chinach – poinformował w czwartek państwowy chiński nadawca CGTN.

Do wybuchu doszło około godziny 20.40 (ok. 14.40 w Polsce) na ruchliwej ulicy w jednej z dzielnic. Powodem wybuchu był wyciek skroplonego gazu używanego do przyrządzania potraw – poinformował chiński nadawca.

Siedem kolejnych osób, w tym jedna w stanie krytycznym, jest obecnie hospitalizowanych – podał CGTN, powołując się na dane z Regionalnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin.

Yinchuan to miasto liczące około 500 tys. mieszkańców, główny ośrodek autonomicznego regionu Ningxia Hui. Przez jego terytorium przepływa Żółta Rzeka. Większość obszaru ma charakter pustynny lub półpustynny.

Region jest pierwotną siedzibą ludu Hui, który językowo nie różni się od ludu Han (głównej grupy etnicznej w Chinach) ale od wieków wyznaje islam, który został przyjęty w wyniku kontaktów z muzułmańskimi kupcami.

