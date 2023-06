Już nie trzeba jej rozwalać? Mentzen: Obecność Polski w UE nam się opłaca [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen, następca Janusza Korwin-Mikke na stanowisku prezesa partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja), wygłasza w ostatnim czasie tezy, które mogą być szokujące dla korwinistów z krwi i kości. Jeden z liderów Konfederacji odcina się między innymi od sztandarowego postulatu środowiska, czyli likwidacji PIT, a także wygłasza zaskakujące stwierdzenia na temat Unii Europejskiej.

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Janusz Korwin-Mikke przekonywał, że trzeba zniszczyć Unię Europejską od środka, bo inaczej Unia zniszczy nas. Polityk deklarował, że idzie do Brukseli, aby „rozwalić” UE od środka.

Kampania zakończyła się sukcesem i Korwin-Mikke zasiadał w eurokołchozowym parlamencie, gdzie często powtarzał na zakończenie swych przemówień frazę: „a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona”.

W 2016 roku Korwin-Mikke przekonywał, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Jeszcze podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego politycy Konfederacji maszerowali za banerem „NIE dla UE”.

Mentzen o Unii Europejskiej

Teraz narracja prezentowana przez Sławomira Mentzena jest zgoła odmienna od tego, co mówił jego poprzednik na stanowisku prezesa partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja).

– W tym momencie obecność Polski w Unii Europejskiej się nam po prostu opłaca – powiedział Mentzen w programie „Wieczorny Express”. – Nie ma żadnego planu zrobienia referendum ws. wychodzenia z Unii Europejskiej, nie ma teraz planu żadnego wychodzenia z Unii Europejskiej.

– Plan jest taki, żeby Unia Europejska nie szła w tym kierunku, w którym idzie, bo wolny handel, przepływ usług, towarów, osób, kapitału jest bardzo fajny i my to wspieramy – podkreślił prezes Nowej Nadziei.

– Nie podoba nam się to, żeby Unia Europejska zakazywała nam samochodów, żeby nam zakazywała ogrzewania domu tak, jak chcemy, żeby nas zmuszała do remontu naszego domu – dodał.

– To nam się wybitnie nie podoba i to idzie w bardzo złym kierunku, natomiast w tym momencie nie mamy żadnych planów robienia tutaj żadnego referendum – podkreślił i dodał, że „Polacy są bardzo euroentuzjastyczni i chcą być w Unii Europejskiej”.

Wcześniej, we wtorek, w debacie liberałów w RMF FM, Menzten został zapytany przez Ryszarda Petru, o to, czy „gdyby dzisiaj było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej”, to zagłosowałby za opuszczeniem wspólnoty czy wyjściem z niej.

Polityk, delikatnie mówiąc kluczył i przez kilkadziesiąt sekund nie udzielił jasnej odpowiedzi, mówiąc między innymi, że… „dzisiaj nie ma żadnego referendum”.