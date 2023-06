Rząd Giorgi Meloni chce uznać surogację za „zbrodnię”

REKLAMA

Zaproponowana w Italii ustawa o macierzyństwie zastępczym (GPA) umożliwi ściganie każdego obywatela Włoch, który skorzystał z tzw. macierzyństwa zastępczego poza terytorium kraju, czyli wynajęcia sobie surogatki do urodzenia dziecka. Z takiej opcji korzystają często pary homoseksualistów, a praktyki takie są zalegalizowane w około 20 krajach, w tym m.in. na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, USA, czy Kanadzie.

Włoski rząd Giorgii Meloni chce zakazu takich praktyk i uznawania „rodzicielstwa” homoseksualistów, którzy wyrabiają sobie za granicą takie akty urodzenia dzieci. Sprawa jest tym bardziej ważna, że sądy zachowują się tu często dwuznacznie, a sądownictwo jest dla lobby LGBT często furtką do forsowania swoich postulatów.

REKLAMA

Włoski parlament chce uznać surogację za przestępstwo. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, ​Włosi ​nie będą już mieli prawa do korzystania z surogacji nawet w krajach, w których jest ona legalna. Za takie praktyki przewidziano karę od trzech miesięcy do dwóch lat więzienia i grzywnę w wysokości od 600 000 do nawet 1 miliona euro.

Projekt ustawy wyklucza też jakąkolwiek możliwość zarejestrowania dzieci z surogacji z wpisaniem rodzicielstwa tego typu par. Sprawozdawcą ustawy jest poseł Karolina Varchi z partii Fratelli d’Italia, ugrupowania Giorgii Meloni. W uzasadnieniu ustawy napisano, że „surogacja stanowi niedopuszczalny atak na godność kobiet i niszczy głęboko relacje międzyludzkie”.

Takie uzasadnienie ma pokazywać, że nie chodzi tu „homofobię”, ale po prostu o położenie kresu „wykorzystywania kobiet”. Włoskie MSW na początku stycznia rozesłało do burmistrzów miast okólnik z prośbą o zaprzestanie rejestrowania dzieci par homoseksualnych z nazwiskami obojga rodziców. Kilka dni temu z kolei prokuratura w Padwie zmieniła 33 akty urodzenia z 2017 r., w których umieszczono teraz jako rodziców biologiczne matki dzieci i wykreślono tzw. „drugiego rodzica”, czyli np. „partnera” biologicznego ojca.

Źródło: France Info