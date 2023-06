Mentzen dziękuje „Wyborczej”. Konfederacja z rekordowym poparciem [SONDAŻ]

REKLAMA

„Gazeta Wyborcza” wciąż promuje tzw. jedną listę opozycji i podaje wyniki sondażu w takim właśnie wariancie. W nim „totalsi” mają nieznaczną większość, a Konfederacja notuje ponad 17-procentowe poparcie.

Tzw. jedna lista opozycji to pomysł Donalda Tuska, który chciałby połknąć PSL, Hołownię i Lewicę pod płaszczykiem jakichś tam idei. Koncepcję tę forsuje część mediów sprzyjających „totalsom”, jak chociażby „Gazeta Wyborcza”.

„GW” zleciła więc pracowni Kantar Public przeprowadzenie sondażu. Wynika z niego, że gdyby wszystkie bloki poszły do wyborów w obecnym kształcie, to zwyciężyłby PiS z wynikiem 34,4 proc. Dalej są PO (30,8 proc.), Konfederacja (10,05 proc.), Trzecia Droga, czyli PSL i Hołownia (7,8 proc.) oraz Lewica (5,7 proc.).

Natomiast gdyby tzw. totalna opozycja wystartowała z jednej listy, to może liczyć na 48,4 proc. głosów. PiS notuje niemal taki sami wynik (34,5 proc.), natomiast zyskuje Konfederacja – do 17,1 proc. Widać ewidentnie, że jeszcze większa polaryzacja polskiej sceny politycznej służy Konfederacji.

„GW” przelicza oba sondaże na mandaty poselskie. I choć w pierwszym wariancie, startując osobno, „totalsi” mają sumarycznie większe poparcie, to wprowadziliby mniej posłów do Sejmu i nie mieliby większości. Wszystko przez metodę D’Hondta. Natomiast, gdyby Tusk, Hołownia, Zandberg czy Kosiniak-Kamysz i reszta wystartowali z jednej listy, to – przynajmniej na ten moment i wg tych wyliczeń – mogliby liczyć na 232 mandaty, co dawałoby kruchą, ale jednak większość.

Wyniki sondażu, szczególnie jego drugą wersję, w której Konfederacja notuje rekordowe poparcie, skomentował Sławomir Mentzen.

„Hej 'Gazeta Wyborcza’, na moje oko, to 17% to my będziemy mieli dopiero zimą, gdy już udowodnimy, że kłamaliście, że chcemy wejść w koalicję z PiS. Ale za wynik, bardzo dziękuję. Gdybym miał wam za to zapłacić, to by mnie pewnie z 30 koła to kosztowało” – napisał na Twitterze Mentzen.

