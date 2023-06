Hiszpania. Dwaj Marokańczycy grozili 16-latce. Próbowali ją wykorzystać

REKLAMA

Dwaj imigranci z Maroka rezydujący w mieście Lorca, na południowym wschodzie Hiszpanii, zostali zatrzymani przez policję pod zarzutem próby wykorzystania seksualnego nastolatki. Udający jej rówieśników dorośli mężczyźni szantażowali 16-latkę po otrzymaniu od niej intymnych zdjęć.

Dziewczyna, jak wynika ze śledztwa, przekazała poznanemu w internecie użytkownikowi podającemu się za jej rówieśnika intymne fotografie, które niebawem stały się przedmiotem szantażu.

Marokańscy imigranci pod groźbą opublikowania ich w sieciach społecznościowych próbowali wymusić na nieletniej Hiszpance przekazanie jej kolejnych zdjęć o tematyce seksualnej.

Według regionalnego dziennika „La Verdad”, powołującego się na policję, agresorzy zamierzali „zdobyć dodatkowe fotografie o charakterze pornograficznym od nastolatki lub wykorzystać ją seksualnie”.

O sprawie policja dowiedziała się od siostry nastolatki, która odkryła internetową korespondencję i szantaże kierowane przez marokańskich imigrantów pod adresem dziewczyny. Funkcjonariusze zasugerowali, aby nastolatka spróbowała spotkać się z autorem szantażu.

Podczas spotkania przy jednej z ulic w Lorca, jeden z Marokańczyków próbował nakłonić nastolatkę do wejścia do furgonetki. Dziewczyna odmówiła, po czym przekazała dane pojazdu służbom policyjnym, co umożliwiło schwytanie agresorów.

Zatrzymani, jak wynika z komunikatu policji, to mężczyźni w wieku 21 i 30 lat, którzy korzystając z metody tzw. child groomingu próbowali wykorzystać seksualnie nieletnią. Grozi im od 6 miesięcy do 2 lat więzienia.