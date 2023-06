Duda o „bieganiu z widłami”. Ks. Isakowicz-Zaleski: „UPA, którą wciąż czci Ukraina, nabijała na nie polskie dzieci”

REKLAMA

W piątek prezydent Andrzej Duda był gościem Bogdana Rymanowskiego. W wywiadzie dla Radia ZET padły z ust głowy państwa polskiego skandaliczne słowa pod adresem kapelana Rodzin Wołyńskich ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

– W wywiadzie dla Interii powiedział pan, że dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla sprawy Wołynia, niż ich poprzednicy. I na to zareagował kapelan rodzin wołyńskich ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który ma panu za złe – tu jest cytat – że „odbył pan kolejną wycieczkę na Ukrainę na koszt podatnika i znowu pan nie miał odwagi zapalić zniczy i pomodlić się nad dołami śmierci” – mówił Rymanowski.

– Zdaniem księdza, to „hipokryzja i tchórzostwo”. Co pan mu odpowie? – pytał dziennikarz, odnosząc się do wpisu na Twitterze.

– Odpowiem tak: ja bym mimo wszystko jednak wolał, gdyby ks. Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz – grzmiał Duda.

– Czyli nie ma prawa wypowiadać się w tej sprawie? – dociekał Rymanowski.

– Ja bym wolał, żeby nie zajmował się polityką, tylko zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz – powtórzył prezydent.

Duda nie dał dojść dziennikarzowi do słowa i kontynuował swój monolog. – Natomiast my prowadzimy spokojną politykę, nie politykę biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, są niezwykle bolesne rzeczywiście dla istotnej grupy naszych rodaków – grzmiał.

Na słowa prezydenta w serii wpisów odpowiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

„Słowa @AndrzejDuda w @RadioZET_NEWS przypominają czasy komuny, kiedy to dla aparatczyków PZPR wszystko było polityką, zwłaszcza pamięć o #ZbrodniaKatyńska dokonanej przez NKWD. Z kolei oskarżenia «latanie z widłami» i «podsycanie nienawiści» obrazują tylko poziom jego zakłamania” – ocenił.

Słowa @AndrzejDuda w @RadioZET_NEWS przypominają czasy komuny, kiedy to dla aparatczyków PZPR wszystko było polityką, zwłaszcza pamięć o #ZbrodniaKatyńska dokonanej przez NKWD. Z kolei oskarżenia „latanie z widłami” i „podsycanie nienawiści” obrazują tylko poziom jego zakłamania https://t.co/WvSuWmN7EV — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 30, 2023

W kolejnych wpisach ks. Isakowicz-Zaleski odniósł się także do insynuowanego przez prezydenta „biegania z widłami”.

„Oskarżenie o «bieganie z widłami» to kolejna haniebna wypowiedź @AndrzejDuda, który obiecał Rodzinom Ofiar Ludobójstwa godne pochówki, a który przez 8 lat nic nie zrobił w tej sprawie. Co do wideł, to właśnie UPA, którą wciąż czci 🇺🇦, nabijała na nie 🇵🇱 dzieci” – przypomniał.

Oskarżenie o „bieganie z widłami” to kolejna haniebna wypowiedź @AndrzejDuda, który obiecał Rodzinom Ofiar Ludobójstwa godne pochówki, a który przez 8 lat nic nie zrobił w tej sprawie.

Co do wideł, to właśnie UPA, którą wciąż czci 🇺🇦, nabijała na nie 🇵🇱 dzieci. https://t.co/EaPJpqB2P6 — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 30, 2023

„Jeszcze jedno do haniebnych słów @AndrzejDuda o «bieganiu z widłami»: Widły to narzędzie, którym ciężko pracowali moi Dziadkowie na roli #Kresy. Te słowa są więc pogardą @prezydentpl tak dla Nich i innych Rodzin Ofiar Ludobójstwa (95% ofiar to chłopi) jak i dla mieszkańców wsi 🇵🇱” – dodał.

Jeszcze jedno do haniebnych słów @AndrzejDuda o „bieganiu z widłami”: Widły to narzędzie, którym ciężko pracowali moi Dziadkowie na roli #Kresy. Te słowa są więc pogardą @prezydentpl tak dla Nich i innych Rodzin Ofiar Ludobójstwa (95% ofiar to chłopi) jak i dla mieszkańców wsi 🇵🇱 https://t.co/SaheDLDlUo — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 30, 2023

„[email protected], oskarżając Rodziny Ofiar Ludobójstwa, że «biegają z widłami», najwyraźniej nie chce pamiętać, czym zajmowali się jego chłopscy przodkowie. Nie chce też pamiętać, że prezydenturę zawdzięcza głównie 🇵🇱chłopom i ich potomkom, a nie tym, którzy ich mordowali i poniżali” – wskazał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

.@AndrzejDuda, oskarżając Rodziny Ofiar Ludobójstwa, że „biegają z widłami”, najwyraźniej nie chce pamiętać, czym zajmowali się jego chłopscy przodkowie. Nie chce też pamiętać, że prezydenturę zawdzięcza głównie 🇵🇱chłopom i ich potomkom, a nie tym, którzy ich mordowali i poniżali pic.twitter.com/A3jXBj7SZ5 — Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) June 30, 2023

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza sytuacja, w której prezydent Andrzej Duda w bezczelny sposób „dyscyplinuje” ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. W ubiegłym roku po obchodach kolejnej rocznicy Rzezi Wołyńskiej Duda powiedział rodzinom ofiar, w tym ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu, by „ważyły słowa”.