ASTRONOMICZNA kwota, aby osiągnąć „neutralność klimatyczną”

Zgodnie z raportem opracowanym przez firmę konsultingową McKinsey i cytowanym w poniedziałek m.in. przez belgijski dziennik „L’Echo” i portal The Brussels Times, Belgia – która jest dziesięć razy mniejsza od Polski pod względem powierzchni i prawie cztery razy mniejsza pod względem liczby ludności – musi wydać do 2050 roku 415 miliardów euro, aby osiągnąć swoje cele w dziedzinie „neutralności węglowej”.

Łączne wydatki o wartości 415 mld euro, od teraz do 2050 roku to około 2-3 proc. belgijskiego PKB rocznie. Dla porównania, wydatki tego kraju na obronność w 2021 roku stanowiły około 1,08 proc. PKB.

Według firmy McKinsey najwięcej środków w ciągu najbliższych lat należałoby wpompować w sektor budowlany – 200 mld euro. Kolejne 165 mld musiałoby pójść na dostosowanie gospodarki do wymagań unijnego pakietu Fit for 55 do 2030 roku.

Belgijskie koncerny przemysłowe musiałyby z kolei dokonać wydatków szacowanych na 30-45 mld euro.