Kto wygra wybory parlamentarne? Polacy odpowiedzieli [SONDAŻ]

67 proc. badanych uważa, że najlepszy wynik wyborczy uzyska PiS, z czego wg 16,7 proc. – stworzy rząd samodzielnie, wg 35,3 proc. – będzie potrzebować koalicjanta, a wg 15 proc. – mimo wyniku PiS, rząd stworzy opozycja. Wg 27,8 proc. wybory wygra opozycja i przejmie władzę – wynika z sondażu United Surveys dla WP.

W najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski badani zostali zapytani o to, jak zakończą się jesienne wybory parlamentarne i kto będzie w stanie samodzielnie rządzić.

Łącznie 67 proc. badanych odpowiedziało, że najlepszy wynik wyborczy uzyska PiS. Według 27,8 proc. ankietowanych – wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, stworzy rząd i przejmie władzę.

Spośród wyborców będących zdania, że najlepszy wynik wyborczy uzyska PiS (67 proc.), 35,3 proc. ankietowanych stwierdziło jednocześnie, że Prawo i Sprawiedliwość do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta; wg 16,7 proc. – partia ta stworzy rząd samodzielnie. 15 proc. ankietowanych, którzy uważają że najlepszy wynik uzyska PiS, jest jednocześnie zdania że – mimo takiego wyniku – to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę.

5,2 proc. respondentów biorących udział w badaniu nie ma zdania.

W sondażu przedstawiono również wyniki biorące pod uwagę preferencje partyjne ankietowanych.

Według 54 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta. Z kolei 39 proc. wyborów ZP uważa, że najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy samodzielnie rząd, 5 proc. – że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę., 2 proc. – że najlepszy wynik uzyska PiS, ale to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę.

Jeśli chodzi o wyborców opozycji, 43 proc. z nich jest zdania, że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę; według 27 proc. z nich – najlepszy wynik uzyska PiS, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta. 22 proc. wyborców opozycji uważa, że najlepszy wynik uzyska PiS, ale to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę; z kolei według 5 proc. – najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy rząd samodzielnie. 3 proc. tych wyborców nie ma zdania na ten temat.

Z kolei odpowiedzi wyborców niezdecydowanych wyglądają w następujący sposób: aż 35 proc. z nich nie ma zdania na ten temat; według 21 proc. – najlepszy wynik uzyska PiS, ale do rządzenia będzie potrzebować koalicjanta; 18 proc. jest zdania, że to PiS uzyska najlepszy wynik, jednak to opozycja stworzy rząd, będzie miała większość i przejmie władzę; 17 proc. jest zdania, że wybory wygra jedna z partii opozycyjnych, opozycja stworzy rząd i przejmie władzę; z kolei zdaniem 9 proc. – najlepszy wynik uzyska PiS i stworzy rząd samodzielnie.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI&CATI 50/50 w dniach 23-25 czerwca 2023 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.