Poprowadziła konwencję Konfederacji. Teraz ma kłopoty [FOTO]

Paulina Klimek „ma problemy po występie na konwencji Konfederacji” – donosi portal salon24.pl. Sama Klimek zamieściła enigmatyczny wpis na Twitterze.

Przypomnijmy, że Paulina Klimek w ostatnią sobotę czerwca prowadziła Wielką Konwencję Programową Konfederacji. Później w rozmowie z portalem gazeta.pl dziennikarka sportowa opowiedziała co nieco o swoich poglądach.

– Nigdy nie kryłam się ze swoimi poglądami, jestem osobą w miarę rozpoznawalną i wcześniej brałam już udział w kilku inicjatywach organizowanych przez Konfederację lub fundację Kobiety Wolności i Niepodległości – mówiła Klimek.

– Mam konserwatywne, tradycjonalistyczne poglądy i jest mi najbliżej do Konfederacji. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, jestem praktykującą i wierzącą katoliczką – zdradziła i dodała, że „mój światopogląd jest najbliższy temu, co mówi Konfederacja. Jeżeli miałabym powiedzieć do której opcji mi najbliżej, to właśnie do niej”.

„Dziękuję za wszystko”

Teraz Klimek zamieściła na Twitterze wpis, do którego załączyła swe zdjęcie z gali KSW. „Dziękuję za wszystko” – napisała, a do tego dołączyła ikonkę pękniętego serca.

Dziękuję za wszystko 💔 pic.twitter.com/OQZsfZ7XY0 — Paulina Klimek (@klimekone) July 5, 2023

Jak podaje portal salon24.pl, „Paulina Klimek nie będzie już obsługiwać gal MMA. Dziennikarka została – w najlepszym wypadku – zawieszona do czasu wyborów parlamentarnych”. Powodem takiej decyzji miały być słowa Klimek, w których zadeklarowała, do której partii jej najbliżej.