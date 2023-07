Korwin-Mikke BEZ CEREGIELI: To jest poniżej godności Konfederacji [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke w krótkiej sejmowej rozmowie z dziennikarką „Gazety Wyborczej”, Justyną Dobrosz-Oracz, skomentował usunięcie z list Konfederacji Justyny Sochy.

Przypomnijmy, że o swoim starcie Justyna Socha powiadomiła 28 czerwca na Twitterze. We wtorek natomiast podała informację o usunięciu jej z list Konfederacji.

Za jej usunięciem mieli głosować Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Robert Iwaszkiewicz, Konrad Berkowicz, Krzysztof Tuduj, Witold Tumanowicz, Robert Winnicki, Marcin Sypniewski i Michał Wawer.

Przeciwko tej decyzji mieli się opowiedzieć natomiast Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke i Włodzimierz Skalik.

Już we wtorek, 5 lipca, Korwin-Mikke zamieścił wpis na Twitterze, w którym uchylił rąbka tajemnicy. „Byłem przeciwnikiem umieszczenia p.JS na liście – nie z uwagi na Jej poglądy! Byłem przeciwny usunięciu Jej z listy – ale to Jej wina: nie ujawnianie projektów list przed ich zatwierdzeniem 4-VII było warunkiem; gdyby tego nie zrobiła, startowałaby” – stwierdził polityk.

„Tym niemniej usunięcie Jej było błędem: dowodem na to jest to, że chwalą nas za to wrogowie, jak np. p. Krzysztof Łuksza. Nasi wrogowie to kupa idiotów zwanych «Młodzi, Wykształceni z Wielkich Miast» przy czym «wykształcenie» oznacza wpakowanie do zakutych głów kupy sloganów o UE itd. Oni na nas i tak nie zagłosują, więc partia anty-establishmentowa powinna brać pod uwagę ich głosy – ale ze znakiem przeciwnym” – ocenił.

„Żyjemy w Najgłupszym Ustroju Świata, czyli w d***kracji – i z obrzydzeniem trzeba się do tego dopasować. Gdyby p. Kowalska była wyznawczynią Teorii Płaskiej Ziemi i miała wielu wyznawców, to też należałoby wziąć p. Kowalską na listy. Ostatecznie teoria, że Socjalizm Może Działać jest jeszcze głupsza i mniej prawdopodobna, niż teoria o Płaskiej Ziemi – a pociąga za sobą znacznie groźniejsze konsekwencje. A przeciwnicy Płaskiej Ziemi nie muszą głosować akurat na p. Kowalską – trzeba myśleć, a nie kierować się odruchami” – podkreślił.

„Poglądy p.JS są znacznie rozsądniejsze, niż teorie o Socjaliźmie czy Płaskiej Ziemi. Co nie znaczy, że je podzielam. Ale w d***kracji nie decyduję ja, tylko (beznadziejnie głupi) Suweren, czyli L*d” – skwitował Janusz Korwin-Mikke.

Do sprawy odniósł się także w krótkiej rozmowie z dziennikarką „Gazety Wyborczej”. – Pani Socha nigdy na liście nie była, ja byłem przeciwny temu, żeby była na liście, natomiast byłem przeciwko skreślaniu jej z tej listy również – powiedział. Jak dodał dlatego, że „ustępowanie pod wpływem opinii motłochu jest poniżej godności Konfederacji”.

