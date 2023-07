Starcia z izraelskimi siłami. Nie żyje dwóch Palestyńczyków

REKLAMA

Dwóch Palestyńczyków zginęło w piątek podczas starć z siłami izraelskimi w Nablusie na Zachodnim Brzegu Jordanu. Mężczyźni byli podejrzani o ostrzelanie w środę policyjnego patrolu – podały izraelskie media.

Siły Obronne Izraela (IDF) otoczyły budynek na terenie starego miasta w Nablusie, a następnie doszło do wymiany ognia – podał portal i24. Według doniesień dwaj zabici mężczyźni byli zamieszani w niedawne ataki terrorystyczne.

Po strzelaninie, w czasie której – jak poinformował i24 – konieczne było wezwanie posiłków, izraelskie siły wycofały się z tego miasta.

Izrael przeprowadził w tym tygodniu w obozie dla palestyńskich uchodźców w Dżeninie jedną z największych od lat operacji wojskowych na Zachodnim Brzegu Jordanu, której intensywność porównuje się z zakrojonymi na szeroką skalę operacjami wojskowymi podczas drugiej intifady dwie dekady temu.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego oceniana jest przez ekspertów jako najpoważniejsza od kilkunastu lat. Portal Times of Israel wylicza, że od początku roku w atakach terrorystycznych zginęło 25 Izraelczyków, natomiast w tym samym okresie na Zachodnim Brzegu Jordanu śmierć poniosło 150 Palestyńczyków.

Video: Israeli occupation forces withdraw from the occupied West Bank city of Nablus after besieging a house and killing two Palestinian youths, this morning. pic.twitter.com/sbehN3FxqO

— Quds News Network (@QudsNen) July 7, 2023