Konfederacja trzecią siłą w RP?

REKLAMA

24 czerwca odbyła się ogromna konwencja programowa Konfederacji, na której przedstawiono plany tego ruchu społecznego na zbliżające się wybory parlamentarne na jesieni.

Czego możemy się spodziewać po Konfederacji, Mentzenie, Braunie, Bosaku?

Słów kilka o ostatniej konwencji Konfederacji i ich programie wyborczym. Samo wydarzenie megaklasa w stylu amerykańskich Republikanów i konwencji Trumpa. Najlepiej wystąpili, wg mnie, Mentzen, Braun i Bosak; widać było opanowanie, ale i lekki żart, a przede wszystkim merytorykę. Jednak skupiłbym się mocno na programie wyborczym przedstawionym pod hasłem: „TAK CHCEMY ŻYĆ!”, czyli KONSTYTUCJI WOLNOŚCI.

REKLAMA

Najbardziej podobają mi się pomysły i kwestie podatkowe. Obecny system to nawet nie jest patologia, a ZBRODNIA na polskich przedsiębiorcach – i mówię to także jako przedsiębiorca. Maksymalne uproszczenie kwestii podatkowych i w końcu wyciągnięcie ręki do Polaków, którzy chcą się rozwijać a nie tylko myślą o tym, jak zarobić, ale się nie narobić. Oczywiście jeśli ktoś jest socjalistą-komunistą, to absolutnie nie jest to program dla niego.

Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w programie, to kwestie wielowektorowej polityki zagranicznej. Mówię o tym od dawna! Szacunek do historii Polski i postawienie nacisku na wartości, bez uległości wobec kogokolwiek. Postawienie na Polski Interes Narodowy, Niepodległość i Suwerenność RP.

Suwerenność, Niepodległość i Polski Interes Narodowy?

Bardzo ważne były słowa Korwin-Mikkego o rozliczeniu bandytyzmu ostatnich lat czyli ZGONÓW NADMIAROWYCH, lockdownów i zniszczenia gospodarki przez Morawieckiego, Niedzielskiego et consortes tej całej bandy. Braun postawił na Polską Rację Stanu, łącząc te wszystkie tematy. Nawiązał również do strasznych rzeczy, które, jak wiemy dzieją się pod auspicjami obecnej władzy, czyli do „banderyzacji Polski”.

Relatywizm historyczny i odejście od prawdy historycznej, wręcz jej zakłamywanie i przyzwolenie na gloryfikowanie ludobójców Polaków przez Ukraińców – to wobec narodu polskiego zbrodnia. Tym bardziej że żyją i funkcjonują dzięki nam, więc winni są Polakom wdzięczność i szacunek.

Bardzo dobrze, że padła deklaracja NIEWCHODZENIA w żadne koalicje ani z PiS, ani z PO, ani z nikim z tzw. BANDY CZWORGA. To byłby gwóźdź do trumny Konfederacji.

Zabrakło mi jednak mocnej orki obecnej marksistowskiej UE i położenia nacisku na powrót do EWG. Ale było dużo o Cywilizacji Łacińskiej i Europejskiej więc w sumie na jedno wychodzi. Choć wołałbym to usłyszeć wprost ze sceny: NIE dla eurokołchozu! TAK dla Europy i państw narodowych.