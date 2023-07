Fogiel „przechodzi granicę totalnego zbydlęcenia”. SKANDALICZNE słowa o „bezczeszczeniu zwłok” ofiar ukraińskiego ludobójstwa [VIDEO]

REKLAMA

Kuriozalne słowa przedstawiciela władzy Radosława Fogla na antenie Polsat News. Podczas gdy politycy Konfederacji i PSL-u wskazywali na potrzebę godnego pochówku i upamiętnienia ofiar Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, stwierdził on, że ma to „charakter bezczeszczenia zwłok”.

– Słuchając tego, co panowie mówicie (…) w kontekście Wołynia, proszę wybaczyć mocne słowa, ma charakter bezczeszczenia zwłok. To, co panowie tutaj wyprawiacie, żeby wykorzystać pamięć ofiar, żeby znaleźć sobie kij do zaatakowania rządu – grzmiał Fogiel w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii”.

REKLAMA

– Lepiej, żeby pan to odwołał, bo pan troszeczkę przeszarżował – powiedział Dariusz Klimczak z PSL-u.

– Kiedy ja, w imieniu parlamentarzystów PSL-u, domagam się od rządu PiS-u porozumienia między państwami w sprawie ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, pan mówi o bezczeszczeniu zwłok? Panu brakuje kompetencji. Pan powinien natychmiast zostać odwołany z funkcji przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, ponieważ pan nie przedstawia żadnych walorów dyplomatycznych – wskazał przedstawiciel ludowców.

– Pan pozwoli, że o tym będą decydować członkowie tej komisji – odparł butnie Fogiel. Pytany, czy zastanowił się nad tym, co powiedział, przedstawiciel PiS-u odparł, że „doskonale się zastanowił”.

– Pan jest bezmyślny do szpiku kości – skwitował Klimczak.

„Mówiłem w programie o koniunkturalnych próbach wykorzystywania pamięci o ofiarach Zbrodni Wołyńskiej – ofiarach, którym należy się pamięć i godny pochówek – i już jesteście, żeby potwierdzić moje słowa.

Mówiłem też o tych, którzy udawaną troską próbują w tych dniach zamaskować czy usprawiedliwić swoją codzienną niechęć do pomagania Ukrainie w wojnie z Rosją” – grzmiał jeszcze na Twitterze pod zamieszczonym nagraniem Fogiel.

Mówiłem w programie o koniunkturalnych próbach wykorzystywania pamięci o ofiarach Zbrodni Wołyńskiej – ofiarach, którym należy się pamięć i godny pochówek – i już jesteście, żeby potwierdzić moje słowa.

Mówiłem też o tych, którzy udawaną troską próbują w tych dniach zamaskować — Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 9, 2023

„Rzecznik PiS przechodzi granicę totalnego zbydlęcenia” – skomentował nagranie Tomasz Sommer.

Rzecznik PiS przechodzi granicę totalnego zbydlęcenia. https://t.co/AFukoo52c2 — Tomasz Sommer (@1972tomek) July 9, 2023

„Jest pan żałosny, panie Fogiel”

W programie nie brakowało spięć wokół prób uczczenia przez rządzących 80. rocznicy apogeum Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Fogiel sprzeczał się również z Krzysztofem Bosakiem.

W dalszej części programu odezwał się także Radosław Fogiel. – Konfederacja od dawna – i widzę, że PSL próbuje iść tym samym tropem – próbuje na pamięci ofiar uprawiać politykę – grzmiał.

– Jest pan żałosny, panie Fogiel – wtrącił Bosak.