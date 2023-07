Konfederacja żąda uznania ambasadora Ukrainy za persona non grata [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja domaga się, by ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, został uznany za persona non grata w Polsce. Powodem jest wpis, który dyplomata zamieścił w mediach społecznościowych w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli.

Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, dodał wpis na Twitterze w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli. Lepiej byłoby jednak, gdyby dyplomata odpuścił temat i nie napisał nic. To jak pisze o ludobójstwie na Wołyniu, zakrawa bowiem na szczyt bezczelności i opluwania Polski.

– Wydawałoby się, że w takim dniu, jeśli się nie ma nic do powiedzenia, powinno się po prostu milczeć, ale ambasador ukraiński w Polsce, Wasyl Zwarycz, postanowił relatywizować zło i rozmywać fakty – powiedział podczas sejmowej konferencji Konfederacji poseł Ruchu Narodowego – Krystian Kamiński.

Narodowiec stwierdził, że „powinno się wezwać pana ambasadora na dywanik i jasno i klarownie mu zakomunikować, że nie zgadzamy się na takie zachowanie”.

– Panu ambasadorowi, jeżeli zależy mu na dobrych relacjach z Polską, radzimy, aby zrobił sobie może przerwę od dyplomacji – powiedział konfederata i przypomniał, że wbrew temu, co napisał Zwarycz „ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało dokonane przez Ukraińców”.

Witold Stoch z Nowej Nadziei stwierdził, że „ambasador Wasyl Zwarycz, trzeba to powiedzieć wprost, działa na szkodę relacji polsko-ukraińskich”.

– Buduje niechęć Polaków do Ukraińców takimi swoimi wpisami. Stracił naszym zdaniem szacunek i zaufanie przez co dalsze szefowanie jego w ukraińskiej misji dyplomatycznej jest ciężkie do wyobrażenia. Nie jest też partnerem do rozmowy o prawdzie, skoro tę prawdę relatywizuje i banalizuje zło, które miało miejsce 80 lat temu – stwierdził Stoch.

Zdaniem wolnościowca polskie MSZ powinno zareagować na wpis Zwarycza, a być może w sprawie powinni zabrać głos także prezydent i premier.

– Powinniśmy budować relacje polsko-ukraińskie na prawdzie tak, aby wrogowie Polski i Ukrainy, a w zasadzie jeden główny wróg, czyli Rosja, nie mógł wykorzystywać tego w celu skłócania Polski i Ukrainy – mówił Stoch w Sejmie.

Konfederacja domaga się, aby państwo polskie uznała ambasadora Zwarycza za persona non grata. Cała konferencja:

Ambasador Ukrainy persona non grata! https://t.co/dnLezdXozE — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 12, 2023