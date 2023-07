Szczyt NATO w Wilnie. Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy państw

REKLAMA

Ukraina otrzymała gwarancje bezpieczeństwa od grupy G7, co jest naszym sukcesem i ma wpływ na przyszłość naszych dzieci; te gwarancje to etap naszej drogi do NATO – oświadczył w środę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie.

Kraje G7 we wspólnej deklaracji zobowiązują się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju w celu obrony przed obecną inwazją rosyjską i powstrzymania takiej agresji w przyszłości – podała AFP, która widziała dokument.

REKLAMA

„Otrzymaliśmy znaczące i praktyczne wsparcie – gwarancje bezpieczeństwa w trakcie drogi Ukrainy do NATO” – powiedział Zełenski.

Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, ale nie będziemy czekać na zakończenie procesu koniecznych reform, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy – powiedział prezydent USA Joe Biden, ogłaszając deklarację G7 na temat wsparcia Ukrainy.

„Ukraina kontynuuje postępy w sprawie koniecznych reform. Ale nie czekamy na to, by ten proces się zakończył, by dokonać długoterminowych zobowiązań na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy” – oświadczył. Jak dodał, jeszcze podczas swojej ostatniej wizyty w Kijowie rozmawiał na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„To początek procesu, w trakcie którego każdy z nas i każdy inny chętny do tego naród będzie negocjować z Ukrainą długoterminowe umowy dotyczące bezpieczeństwa. Pomożemy Kijowowi stworzyć silną obronę na lądzie, powietrzu i morzu” – wyjaśnił amerykański prezydent.

„Więc dziś te długoterminowe zobowiązania, których dokonujemy, są podparte ideą, że w międzyczasie dostarczymy (środki) bezpieczeństwa Ukrainie, przeciwko jakiejkolwiek agresji, do jakiej może dojść” – zaznaczył prezydent USA, dodając, że rozciągają się one „daleko w przyszłość”.