„Putin podpisał dekret o zakończeniu specjalnej operacji wojskowej” [VIDEO]

12 lipca Rosjanie usłyszeli w radiu komunikat mówiący o tym, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zdecydował o zakończeniu wojny na Ukrainie.

"Vladimir Putin has signed a decree to end a special military operation" — was the message Russians heard on the radio today. Unfortunately, the information was false. In fact, Putin did not decide to end the war, and the announcement was the result of a hacking attack. pic.twitter.com/a5s8RpbdqJ

— Belsat in English (@Belsat_Eng) July 13, 2023