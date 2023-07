Chińscy komuniści pogrywają sobie z Franciszkiem na całego, a ten udaje, że jest dobrze

REKLAMA

Watykan ogłosił w sobotę 15 lipca, że ​​papież Franciszek zatwierdził mianowanie przez Pekin nowego biskupa Szanghaju, największej katolickiej diecezji w kraju. Niby nic, ale to powołanie odbyło się przez samych komunistów bez decyzji papieża, który postawiony pod ścianą, nominację tylko zatwierdził.

To skutek skandalicznego porozumienia Watykanu z komunistycznymi Chinami, które okazało się zdradą prześladowanego Kościoła podziemnego Chin i aprobatą dla apostatów z tzw. Kościoła patriotycznego”. Teraz Watykan tylko „wyraził ubolewanie z powodu jednostronnej decyzji, sprzecznej z historycznym porozumieniem”.

W Watykanie pozostało tylko robienie dobrej miny do gry komunistów i w oświadczeniu czytamy, że „Ojciec Święty mianował biskupem Szanghaju w Chinach kontynentalnych J.E. Giuseppe Shen Bina, przenosząc go z sąsiedniej diecezji Haimen”.

W październiku 2022 r. Watykan i reżim komunistyczny w Pekinie odnowiły na dwa lata „historyczne porozumienie”, podpisane w 2018 r. Dotyczyło m.in. drażliwej kwestii mianowania biskupów w Chinach. Pekin jednak ani myśli liczyć się ze zdaniem papieża.

Jeszcze pod koniec listopada ub. roku Watykan wyrażał „zaskoczenie” i „ubolewanie” z powodu mianowania innego biskupa w diecezji w Chinach nieuznawanej przez Stolicę Apostolską. Teraz Pekin postanowił mianować Shen Bin na biskupa Szanghaju i ponownie odbyło się to bez żadnej konsultacji z Watykanem.

Watykański szef dyplomacji, ks. kard. Pietro Parolin, uzasadnił decyzję papieża, tym że Franciszek ​​”nie chce dalej zaogniać stosunków z Pekinem”. Przyznał, że ostatnie nominacje „zostały podjęte bez udziału Stolicy Apostolskiej”, co „nie wydaje się odpowiadać duchowi dialogu i współpracy ustanowionej między Watykanem a Chinami”. „Anomalia kanoniczna” została jednak podobno zaakceptowana ze względu na „dobro diecezji i dla lepszego sprawowania pasterskiej posługi biskupa”.

Od czasu podpisania porozumienia między Watykanem a Chinami w 2022 r. ucisk Pekinu wobec około 10 mln katolików tego kraju wzmógł się, a komuniści niszczą i zamykają kościoły i katolickie szkoły i przedszkola. Znacznie ograniczona jest też nadal ich wolność religijna i porozumienie w niczym tu nie pomogło.

