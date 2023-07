Nowy dzień i nowy rekordy poparcia dla Konfederacji! Najnowszy sondaż

REKLAMA

W piątek 14 lipca poznaliśmy dwa sondaże z rekordowym poparciem dla Konfederacji. W sobotę mamy wyniki kolejnego, jeszcze korzystniejszego dla prawicowej koalicji badania.

W piątek sondaże przedstawił portal wPolityce.pl oraz Radio ZET. W obu Konfederacja uzyskała 16 proc. poparcie. W sobotę swoje badanie opublikował portal Europe Elects.

Jest to sondaż pracowni PGB przeprowadzony w dniach 11-13 lipca.

Wg tego badania największym poparciem Polaków cieszy się Zjednoczona Prawica (PiS z przystawkami) notując 34,6 proc. poparcie.

Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska czyli Platforma obywatelska ze swoim planktonem: 29,0 proc. poparcie.

A na trzecim miejscu Konfederacja aż z 16,9 proc. wskazań. To rekord sondażowy dla tej prawicowej koalicji.

Poland, PGB Opinium poll: PiS-ECR: 35% (+1)

KO-EPP|RE|G/EFA: 29% (-2)

Kon~NI: 17% (+2)

TD PL2050/PSL-RE|EPP: 10%

Lewica-S&D: 9% (+1)

BS-*: 1% (-1) +/- vs. 4-6 June 2023 Fieldwork: 11-13 July 2023

Sample size: 1,000 ➤ https://t.co/TMumh6Danf pic.twitter.com/DPi5lJ1r3O — Europe Elects (@EuropeElects) July 14, 2023

Na kolejnych miejscach uplacowali się:

4. Hołownia z PSLem 9,8 proc.

5. Lewica 8,6 proc.

Nikt więcej nie załapałby się do parlamentu. Wygląda na to, że Polacy przejrzeli mocno na oczy po tym, co wyczynia rządzący PiS i totalna opozycja. Wynik 20 proc. jest w zasięgu Konfederatów, a może nawet 25 proc.?