Bosak po szokujących zajściach w Bytomiu. „Coś poszło zdecydowanie nie tak”

Sytuacja z Bytomia obrazuje szerszy problem. Do takiej reakcji by nie doszło, jeżeli jakaś nieufność, czy wrogość nie narastałaby od wielu miesięcy, albo nawet lat – mówił w Radiu Wnet szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosząc się do szokujących zajść w Bytomiu.

Bosak został w poniedziałek zapytany, czy sytuacje takie jak ta, która miała miejsce w sobotę na kąpielisku w Bytomiu, będą częściej powtarzały się w Polsce.

– Tempo napływu migracji z innych kręgów kulturowych do Polski jest tak duże, że o żadnej realnej integracji, nie mówiąc już o asymilacji nie ma mowy – stwierdził Bosak. Dodał, że proces ten jest szczególnie widoczny w dużych miastach.

– Dokładnie tak samo jak na Zachodzie zanim doszło do rozpadu społeczeństwa, jak np. we Francji – mówił.

– Jesteśmy w sytuacji, w której wykształcają się społeczności równoległe w konkretnych grupach narodowościowych – zaznaczył. Wyjaśnił, że z komunikatu władz Bytomia wynika, że w zdarzeniu udział brała grupa Gruzinów.

– Bójka to mało powiedziane. Z nagrań wynika, że doszło co najmniej do jakiegoś zbiegowiska, a nawet basenowych zamieszek. Jeżeli trzeba było wzywać oddziały prewencji z tarczami i gazem, by tych mężczyzn, z których część podobno jest oskarżona o jakieś niestosowne zachowania wobec nastolatków, uspokoiła to znaczy, że coś poszło zdecydowanie nie tak – stwierdził Bosak.

Wskazał, że sytuacja z Bytomia obrazuje szerszy problem. – Do takiej reakcji by nie doszło, jeżeli jakaś nieufność, czy wrogość nie narasta od wielu miesięcy, albo nawet lat – tłumaczył.

Ocenił, że w Polsce od lat panuje w tej kwestii „cenzura medialna”. Jak mówił, wedle prawa wprowadzonego przez rząd PiS, policja nie ma prawa podawać narodowości sprawców przestępstw.

– Mamy duży wzrost przestępczości i kradzieży. Słyszymy od policji, że nie radzi sobie z przestępczością np. gruzińską. Są całe gangi Gruzinów, którzy mocno rabują. Rząd robi dobrą minę do złej gry, mówi, że walczy z nielegalnymi migrantami i broni Polaków. Kiedy rozmawiamy nieoficjalnie okazuje się, że wygląda to zupełnie inaczej – stwierdził.

– Dlatego Konfederacja przygotowała pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. 12 rozwiązań do wprowadzenia przez nowy rząd, po to abyśmy nie poszli w stronę Zachodu, żebyśmy mogli w Polsce utrzymać nasz sposób życia – podkreślił.

Ocenił, że w Polsce problemem nie jest migracja sezonowa, oparta o prace sezonowe. – Problemem jest to, że rząd do ustawodawstwa dopisał przepisy, mające zachęcić migrantów do osiedlania się. Jeżeli wszystkie komponenty polityki socjalnej są dopisywane automatycznie dla cudzoziemców z całego świata, którzy tylko przyjadą i się zalegalizują, to jest to zachęta żeby tu zostać – zaznaczył.

Jak mówił Bosak, rząd „zaprosił wszystkich zainteresowanych do Warszawy, w której osiedliło się wielu migrantów”.

– Niech pochodzą trochę po Woli, niech na niej trochę pomieszkają. Niech pobędą w sklepach i restauracjach i zobaczą w jakim języku mówi się w tych miejscach. W jakim języku komunikuje się obsługa, to już nie jest język polski. Całe części Warszawy ulegają stopniowej depolonizacji – podkreślił.

Dodał, że przed wejściem na rynek pracy w Niemczech, migranci muszą nauczyć się niemieckiego, a w Polsce „nikogo to nie obchodzi”. – Nie możemy się dziwić, że dochodzi do takich sytuacji, jak ta w Bytomiu, że mamy plagę kradzieży, a nasze życie będzie zmieniać się w kierunku życia Francuzów, Izraelczyków, czy białych mieszkańców RPA – stwierdził.

Zaznaczył, że Konfederacja proponuje odpowiedzialną politykę migracyjną. – Muszą być jakieś limity, musi być jakaś selektywność, muszą być jakieś wymagania i programy asymilacyjne – podkreślił.

– Rząd PiS prowadzi politykę otwartych granic, choć twierdzi, że robi coś dokładnie odwrotnego. Ci, którzy płacą przemytnikom są zupełnie niemądrzy, bo wystarczyłoby wjechać do Polski jako legalni imigranci – stwierdził.