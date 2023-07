Molestowanie dzieci na basenie w Bytomiu przez obcokrajowców. Komunikat policji [VIDEO]

REKLAMA

W poniedziałek do prokuratury zostaną doprowadzeni czterej Gruzini zatrzymani w sobotę na miejskim kąpielisku w Bytomiu. Mieli molestować bawiące się na basenie dzieci. Policja zdecydowała się ich bronić i użyć gazu łzawiącego, bo tłum próbował wymierzyć sprawiedliwość.

„Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem. W poniedziałek odbędą się przesłuchania mężczyzn. Do godz. 10 powinni zostać doprowadzeni do prokuratury” – poinformowała prokurator Sabina Konicz z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

W sobotę około godz. 17 na basenie miejskim w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej osoby przebywające na kąpielisku próbowały wymierzyć sprawiedliwość na grupie kilku Gruzinów. Ci mieli molestować seksualnie dzieci.

„Ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję”- poinformował urząd miejski w Bytomiu.

„Rzeczywiście byliśmy zmuszeni tam interweniować. Dostaliśmy zgłoszenie o niestosownym zachowaniu grupki mężczyzn w stosunku do małoletnich dzieci” – potwierdziła PAP kom. Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

W sieci w sobotę wieczorem pojawił się film z interwencji policji. Widać na nim, jak funkcjonariusze w białych kaskach próbują wyprowadzić z kąpieliska zatrzymanych mężczyzn. Są otoczeni przez rozjuszony tłum. Słychać wulgarne okrzyki, ktoś próbuje zaatakować wyprowadzanych mężczyzn. Policjanci w końcu przedostają się do radiowozu. Ale musieli użyć tarcz i gazu łzawiącego, by nie doszło do samosądu.

„W związku z agresywnym zachowaniem części osób obserwujących zatrzymanie, policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego. Wszyscy zatrzymani do wyjaśnienia sprawy mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat są obywatelami Gruzji” – przekazali bytomscy urzędnicy.

„Prokurator będzie decydował o tym, czy i jakie zarzuty usłyszą i czy usłyszą je wszyscy zatrzymani” – dodała kom. Lenkiewicz.

