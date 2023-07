Katastrofa lotnicza koło Warszawy. Żałoba i nowe fakty

REKLAMA

W związku z tragicznym wypadkiem lotniczym, do którego doszło w dniu 17 lipca na lądowisku w Chrcynnie gm. Nasielsk, wprowadza się żałobę na terenie gminy Nasielsk w dniach 18-20 lipca – poinformował Urząd Miejski w Nasielsku.

W opublikowanym zarządzeniu burmistrza Nasielska napisano, że w czasie trwania żałoby flagę gminy opuszcza się do połowy masztu przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przy budynkach jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk.

„W przypadku flag gminy Nasielsk zawieszonych na budynkach jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk – flagi te przewiązuje się kirem. Zaleca się odwołanie bądź – jeśli nie jest to możliwe – ograniczenie imprez o charakterze rozrywkowym” – dodano.

Do katastrofy doszło w poniedziałek w Chrcynnie w powiecie nowodworskim (woj. mazowieckie). Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych.

Jak informuje RMF FM, ofiarami śmiertelnymi katastrofy samolotu są osoby w wieku od 25 do 48 lat. Czterech mężczyzn i kobieta. Wiadomo, że na skutek wypadku zmarł pilot rozbitej cessny, pracownik baru przy aeroklubie oraz student Wojskowej Akademii Technicznej.

Ciała trzech z pięciu ofiar znaleziono przed hangarem, w który uderzył samolot. Znajdowały się tam stoliki należące do baru. To właśnie tam miał przebywać zmarły student WAT, który był na lotnisku razem z grupą innych studentów, należących do klubu spadochronowego. Młodzi ludzie mieli tam zajęcia.

Rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, zmarły w katastrofie pilot latał samolotami rejsowymi Polskich Linii Lotniczych LOT. Ciało mężczyzny zostało znalezione w rozbitej maszynie. Na pokładzie jednostki znajdowało się w sumie trzech pilotów, w tym instruktor.

PAP/FMF