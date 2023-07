Skandaliczne słowa posłanki Lewicy o Konfederacji

REKLAMA

Czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk niedługo będzie musiała się publicznie ukorzyć, jak jej partyjna koleżanka Dorota Spyrka? Posłanka Lewicy nazwała polityków Konfederacji „faszystami”.

Trzy miesiące przed wyborami zdaje się realne, że poparcie Konfederacji wyniesie ponad 15 proc. Zdaje się, że nawet 20 proc. w wyborach może być w zasięgu ręki prawicowej opozycji.

Obecnie jasne jest, że przyszły rząd będzie skazany na łaskę lub niełaskę Konfederatów. Część środowisk zaczęła więc umizgi w stronę prawicowców.

Konfederaci zapewniają jednak swoich wyborców, że nie zamierzają układać się z partiami PO-PiS-u. Tymczasem politycy z tych partii co jakiś czas wyrażają swoje opinie na temat możliwej koalicji z prawicowcami.

Jedna partia jednak stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek relacjom z Konfederacją. Zdziwienia nie ma – chodzi o Lewicę.

Gdyby politycy Lewicy ograniczyli się do stwierdzenia, że z sojuszem wolnościowców i narodowców jest im nie po drodze, to nie byłoby o czym pisać.

Niestety lewicowcy nie chcą zachować w tej sytuacji klasy i posuwają się do naprawdę obrzydliwych oskarżeń.

– Lewica nigdy nie wejdzie do rządu z Konfederacją. Nie da się pogodzić demokracji z faszyzmem. Nie da się stworzyć demokratycznego rządu z brunatną prawicą. Tu nie ma miejsca na półśrodki i mruganie okiem. Z faszystami się nie mizia. Z faszystami się walczy – stwierdziła niedawno posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– Ta wolność to wolność do bicia dzieci, do katowania bezbronnych ofiar, do stawania po stronie przemocy, to wolność do wsadzania kobiet do więzienia za przerwanie ciąży. Tylko za to, że mają czelność decydować, kiedy chcą zostać matkami – dodała polityk.

Ciekawe, czy niedługo Dziemianowicz-Bąk także będzie przepraszać za swoje słowa, jak to zrobiła ostatnio jej partyjna koleżanka: