Kolejny transfer! Anna Maria Siarkowska ma dołączyć do Konfederacji

Anna Maria Siarkowska ma wystartować z list Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu – twierdzi Interia.

W wyborach w 2015 roku Siarkowska uzyskała mandat z list Kukiz’15, a cztery lata później z list Prawa i Sprawiedliwości. Ponad rok temu wstąpiła do rządowego koalicjanta – Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski. Nadal pozostaje w klubie parlamentarnym PiS.

W trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa Siarkowska zasłynęła jako zdecydowana przeciwniczka obowiązkowych szczepień, sanitaryzmu, lockdownu czy obostrzeń. Krytykę polityki prowadzonej przez rząd, do którego nadal należy, często akcentowała publicznie. Występowała też na covidowych protestach organizowanych przez Konfederację.

Według informacji podawanych przez Interię, teraz Siarkowska ma przystąpić do Konfederacji i z „wysokiego miejsca” na liście wystartować w jesiennych wyborach do Sejmu. Podając te wieści portal powołał się na znanego polityka Konfederacji, który pragnął zachować anonimowość. Sama Siarkowska na razie nie potwierdza tych doniesień, ale też im nie zaprzecza.

Oficjalnego ogłoszenia można się spodziewać w momencie, gdy Konfederacja przedstawi liderów list okręgu siedleckiego. Analizując dotychczasową karierę polityczną Siarkowskiej należy wyciągnąć wniosek, że właśnie stamtąd powinna wystartować.

Jeśli Siarkowska finalnie trafi do Konfederacji, będzie to kolejny polityczny „transfer” tego ugrupowania. Zaczęło się od przejścia Stanisława Tyszki z Kukiz’15 do Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację. Ostatnio mogliśmy usłyszeć o Robercie Grzechniku, który w Radzie Miasta Wrocławia zasiada z ramienia PiS-u. Z partii tej odszedł i wybrał Konfederację. W środę, 19 lipca KWiN ogłosiła też, że z jej list wystartuje Jakub Banaś, syn szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.