Politycy komentują przejście Siarkowskiej do Konfederacji. „To nie zawsze było akceptowane w PiS”

Zbigniew Ziobro i Jacek Ozdoba skomentowali odejście Anny Marii Siarkowskiej z Suwerennej Polski do Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Przypomnijmy, że w piątek na konferencji prasowej Siarkowska poinformowała, że przechodzi do Konfederacji.

– W ramach Suwerennej Polski bardzo mocno krytykowaliśmy politykę, która jest prowadzona przez premiera Morawieckiego, politykę uległości wobec Brukseli. Na tę chwilę Suwerenna Polska wybrała jednak dalsze wspieranie projektu Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że ten projekt już się absolutnie wypalił – powiedziała Siarkowska.

Michał Wawer przypomniał, że Siarkowska w tej kadencji Sejmu często głosowała wbrew instrukcjom PiS-u.

– Pani Siarkowska głosowała wbrew partyjnej dyscyplinie i razem z Konfederacja w takich sprawach jak „Piątka dla zwierząt”, „Lex Hoc” i inne ustawy wprowadzające segregację sanitarną, a w ostatnim czasie zablokowała obłudne przepisy dotyczące tzw. komisji ds. badania rosyjskich wpływów – podkreślił.

Politycy Suwerennej Polski komentują odejście Siarkowskiej

Odejście z szeregów Suwerennej Polski skomentowali czołowi politycy tej partii.

– Nie chciałbym w żaden sposób jej krytykować, jest to jej niezależna decyzja. Nie zmienia to sposobu funkcjonowania, czy też działania Suwerennej Polski – powiedział rzecznik SP Jacek Ozdoba.

W studiu PAP dodał, że można „czasem wybrać inne drogi”. Podkreślił, że Siarkowska jest osobą o prawicowych poglądach, więc „szanuje to w jaki sposób funkcjonowała w polityce”. – Chociaż też nie ukrywam, że było wiele spraw, w których się nie zgadzaliśmy – dodał Ozdoba.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem politycznego „transferu” decyzję Siarkowskiej na łamach Polsat News skomentował Ziobro. – To jest bardzo wartościowa parlamentarzystka, bardzo szanuję panią poseł, ale też o silnym charakterze i własnym zdaniu. To nie zawsze było akceptowane w PiS, w Suwerennej Polsce tak, bo my jesteśmy partią, która przyjmuje pewien zbiór zasad, które nas łączą, ale dajemy duży obszar tolerancji i wzajemnego szacunku – powiedział.

– Jeżeli pani poseł podejmie taką decyzję, to przyjmiemy to ze zrozumieniem, szacunkiem dla niej, dlatego że PiS ma zastrzeżenia co do pani poseł, a pani poseł też nie jest bardzo zdeterminowana, by startować z list PiS – podsumował Ziobro.