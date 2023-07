Kaczyński wyklucza koalicję z Konfederacją. Tyszka komentuje

REKLAMA

Jarosław Kaczyński podczas gospodarskiej wizyty w Stawiskach wykluczył koalicję rządową z Konfederacją Wolność i Niepodległość. Poseł Stanisław Tyszka odpowiedział, że jego ugrupowanie taką koalicją nie jest w ogóle zainteresowane.

Podczas przemówienia w Stawiskach Kaczyński mówił do zgromadzonych, by nie wierzyli, że PiS będzie rządził wspólnie z Konfederacją. Następnie dość irracjonalnie zreferował program politycznego rywala.

REKLAMA

– Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy; ich program to jest ponad 4 tys. zł na każdego obywatela w bonie na leczenie. Jak się wtedy może leczyć człowiek chory na nowotwór, poważnie chory na serce czy inną poważną chorobę? Czasami więcej kosztuje nawet jeden dzień takiego leczenia – stwierdził Kaczyński, odnosząc się do propozycji Konfederacji w postaci bonu zdrowotnego, który zlikwiduje monopol NFZ i umożliwi pacjentom dokonywanie swobodnego wyboru ubezpieczyciela.

Prezes PiS uważa, że pomysły Konfederacji „oznaczają skazanie wielu ludzi na śmierć”. – To są pomysły szaleńców. To są pomysły dzieciaków. Tylko one mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w nasze wspólne rządy – zaapelował.

Deklarację Kaczyńskiego skomentował poseł Konfederacji Stanisław Tyszka.

„Kaczyński raczył zauważyć istnienie Konfederacji, bo odbieramy PiS elektorat. Powiedział, że żadnej koalicji nie będzie – to oczywiste, bo my jej nie chcemy. I straszył naszym programem zdrowotnym. Człowiek, który jest współodpowiedzialny za 200 tys. nadmiarowych zgonów Polaków” – napisał na Twitterze Tyszka. Odniósł się tym samym do 200 tys. nadmiarowych zgonów Polaków podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Kaczyński raczył zauważyć istnienie Konfederacji, bo odbieramy PiS elektorat. Powiedział, że żadnej koalicji nie będzie – to oczywiste, bo my jej nie chcemy. I straszył naszym programem zdrowotnym. Człowiek, który jest współodpowiedzialny za 200 tys. nadmiarowych zgonów Polaków. — Stanisław Tyszka (@styszka) July 23, 2023

Niedawno na łamach „Najwyższego Czasu!” opublikowaliśmy wywiad ze współprzewodniczącym Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. Zapytany o ewentualną koalicję z PiS-em, odpowiedział w podobnym tonie.

– My o tym wielokrotnie mówiliśmy publicznie i każdemu możemy powiedzieć to prywatnie, że nie ma takiego planu, nie ma takich rozmów, nie jesteśmy tym zainteresowani. Ja do tego, co ostatnio mówiłem, często dodaję takie sformułowanie, że dla zwykłej higieny politycznej w naszym systemie demokratycznym dobrze byłoby odsunąć PiS od władzy, bo duża część kadry rządzącej jest nie mniej zdeprawowana niż Platforma po ośmiu latach rządzenia. Odstawka do opozycji dobrze zrobi nie tylko im, ale i przede wszystkim państwu polskiemu, poprzez „przewietrzenie” instytucji i wpuszczenie do nich paru nowych ludzi ze świeżym spojrzeniem na rzeczywistość – mówił Bosak. Cały wywiad do przeczytania poniżej.