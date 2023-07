Ruszyły ataki na Konfederację. „To wrogowie kobiet, a Mentzen jest tchórzem”

REKLAMA

Katarzyna Lubnauer stwierdziła na antenie Radia ZET, że nie wyobraża sobie możliwości wejścia do koalicji z Konfederacją. Podczas rozmowy polityk obrażała prawicowców, wymyślając im m.in. od wrogów kobiet i nazywając Sławomira Mentzena tchórzem.

Trzy miesiące przed wyborami zdaje się realne, że poparcie Konfederacji wyniesie ponad 15 proc. Zdaje się, że nawet 20 proc. w wyborach może być w zasięgu ręki prawicowej opozycji.

Obecnie jasne jest, że przyszły rząd będzie skazany na łaskę lub niełaskę Konfederatów. Część polityków robi z tego powodu umizgi do prawicowców. Katarzyna Lubnauer nie wyobraża sobie jednak koalicji z partią Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna.

– Na bank nie będzie koalicji – zapewnia w rozmowie z Radiem Zet posłanka PO-KO.

W dalszej części rozmowy polityk obrażała przedstawicieli Konfederacji. – To są ludzie, którzy są wrogami kobiet. To Konfederacja chce, żeby zakazać aborcji ciąży, która pochodzi z gwałtu – mówiła Lubanuer. – To Konfederacja, jak Braun, chcieliby wsadzać osoby nieheteronormatywne do więzienia. Konfederacja, jak Korwin, chciałaby zakazać kobietom głosowania do 55 roku życia – podkreślała.

Lubnauer twierdzi również, że konfederaci „to nie są ludzie, z którymi można poważnie rozmawiać o Polsce”.



– Konfederaci nie są poważnymi ludźmi, a Mentzen jest tchórzem, który nie chce bronić swoich tez. Bardzo chętnie zapomina o swoich 100 ustawach Mentzena i swoich pięciu punktach programowych – mówiła.

Jeśli posłanka PO-KO chciała zaszkodzić Konfederacji, to na atakach może się przejechać, ponieważ do tej pory tylko wzmacniały one prawicową koalicję.