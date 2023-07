Atak dronów na Moskwę. Ewakuacja budynków w ekskluzywnej dzielnicy [VIDEO]

REKLAMA

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony dokonały ataku na Moskwę – poinformował na Telegramie mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin. Dwa budynki biurowe zostały uszkodzone. Nie ma ofiar w ludziach.

„Tej nocy ukraińskie drony dokonały ataku. Fasady dwóch moskiewskich wieżowców, w których mieszczą się biura, zostały lekko uszkodzone. Nie ma ofiar w ludziach” – napisał Sobianin.



Babe wake up, drones are attacking Moscow and I need more popcorn pic.twitter.com/yJVB4joIT8

Według oficjalnej rosyjskiej agencji prasowej TASS, cytowanej przez Reutera, ataku dokonały dwa drony, które zostały zestrzelone w rejonie położonym na zachód od Moskwy. Zarządzono ewakuację kompleksu biurowo-mieszkalnego „Moskwa-City” w celu sprawdzenia budynków.

Jak informuje TASS czasowo wstrzymano pracę moskiewskiego lotniska Wnukowo, w tym wszystkie wyloty i przyloty. Później wydano zakaz wszelkich lotów w przestrzeni powietrznej Moskwy.

Russian media report a drone attack on Moscow. According to them, it is a building of Moskva-city where several Russian ministries are located. pic.twitter.com/85dUTfxT2s

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 30, 2023