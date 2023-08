REKLAMA

Przemysław Wipler z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena był gościem w „Debacie Dnia” na Polsat News, gdzie spotkał się z Ryszardem Petru. Podczas programu polityk Konfederacji powiedział coś, z czym nie zgadza się redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

– Jestem głęboko przekonany, że będą wcześniejsze wybory kilka miesięcy po obecnych wyborach – powiedział w „Debacie Dnia” Przemysław Wipler.

– Szykujemy się do dogrywki, szykujemy się do wyborów samorządowych, które będą w marcu przyszłego roku, szykujemy się do wyborów europejskich, które będą na przełomie maja i czerwca przyszłego roku, i szykujemy się do wyborów prezydenckich za dwa lata – stwierdził.

– Donald Tusk ma 68 lat, a Jarosław Kaczyński 73. W momencie, kiedy przegrają wybory, ich partie się rozpadają i nie stworzą rządu – dodał.

Petru zarzucił konfederatom, że szykują się do tego, by być „otwartym koalicjantem PiS-u, albo cichym i to jest zła wiadomość dla Polski”.

– Współpracował pan z Bielanem, Żalkiem i Bortniczukiem, w związku z tym mam olbrzymie podejrzenia, że będzie pan akuszerem koalicji Konfederacji z PiS-em po wyborach – wyrzucał Wiplerowi Petru.

– Nie będzie koalicji z PiS-em, nie będzie koalicji z Platformą. Nie będę łącznikiem ani z PiS-em, ani z Platformą – odpowiedział mu Przemysław Wipler.

Sommer reaguje na słowa Wiplera: To nieprawda

Podczas dyskusji w program Przemysław Wipler powiedział coś, z czym nie zgadza się redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

– Nikt nie chce wychodzić z UE, musimy dbać o to, aby UE zmieniała się w taki sposób, żeby wolność przepływu kapitału osób, podejmowania pracy, czyli to, co jest najlepsze w UE, co sprawia że ona się rozwija i Polska się rozwija od 2004 roku, było chronione, a walczyć z europejską biurokracją – powiedział polityk z partii Sławomira Mentzena.

„To nieprawda, że nikt nie chce. Ja na przykład chcę” – napisał na Twitterze Tomasz Sommer w reakcji na te słowa.