Wipler kontra Petru. Konfederacja za „ochroną gotówki”

Przemysław Wipler z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena był gościem w „Debacie Dnia” na Polsat News, gdzie spotkał się z Ryszardem Petru. Politycy rozmawiali m.in. o Polsce w Unii Europejskiej o ewentualnym przyjęciu euro nad Wisłą.

Podczas dyskusji w programie Przemysław Wipler powiedział na temat członkostwa Polski w UE coś, z czym nie zgadza się redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

Poza tym Petru i Wipler debatowali o tym, czy Rzeczpospolita Polska powinna przyjąć walutę euro.

– Jestem za tym, żebyśmy byli w UE jeszcze bardziej niż teraz. Chciałbym żeby Polska jak najszybciej przyjęła wspólną walutę jaką jest euro, bo to jest jeszcze głębsza integracja. [Tak szybko – red.] jak to będzie tylko możliwe. Jest nowy rząd, od tego momentu mamy dwa-trzy lata, to najwcześniejszy moment – mówił Petru w Polsacie.



– I mam do pana pytanie, gdyby Polska przystępowała do strefy euro, a wy bylibyście w opozycji. Głosowalibyście za wyjściem Polski z UE czy za wejściem do strefy euro – zwrócił się do Wiplera założyciel Nowoczesnej.

Przemysław Wipler zaznaczył, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu waluty euro i stoi po stronie polskiego złotego i gotówki.

– Jeżeli zmienimy w Polskę Konstytucję i jeżeli spełnione zostaną warunki, których w chwili obecnej nie ma, cienia możliwości, bo jak zobaczymy jak wyglądają sondaże, jak wygląda poparcie Polaków, to będziemy na temat tego rozmawiać. W chwili obecnej nie ma dyskusji na temat przyjęcia euro. My jesteśmy za polską złotówką, silną złotówką i ochroną gotówki – powiedział polityk Nowej Nadziej Sławomira Mentzena.