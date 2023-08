Sławosz Uznański drugim w historii Polakiem, który poleci w kosmos

REKLAMA

Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Polak będzie testował najbardziej zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców, realizował eksperymenty i program edukacyjny skierowany do uczniów.

Będziemy przedstawiali kandydaturę Sławosza Uznańskiego do udziału w misji kosmicznej na orbicie ziemskiej – poinformował mediach społecznościowych minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT przekazał w środę Polskiej Agencji Prasowej, że polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Polak ma m.in. testować zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców, a także realizować eksperymenty.

Waldemar Buda poinformował później na Twitterze, że do udziału w misji kosmicznej zgłoszona będzie kandydatura Sławosza Uznańskiego. „Kilka dni temu podpisałem umowę, a dzisiaj już wiem, że jest ona parafowana przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych. Co to oznacza? Od dzisiaj mamy już pewność, że drugi w historii polski astronauta będzie uczestniczył w misji kosmicznej na orbitę (…). Będziemy przedstawiali jako kandydata naszego Sławosza Uznańskiego” – powiedział minister na nagraniu.

Dodał jednocześnie, że kandydatura Uznańskiego musi być jeszcze zatwierdzana przez odpowiednie gremia. „Liczymy, że to właśnie będzie on. To jest prestiżowa szansa dla Polski, ale też dla całego przemysłu kosmicznego” – podkreślił szef MRiT.

Resort rozwoju i technologii przekazał, że 4 sierpnia Minister Rozwoju i Technologii, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Axiom Space (amerykańska firma działająca w branży kosmicznej), podpisały porozumienia w sprawie lotu na ISS.

W 2023 r. Polska zwiększyła składkę finansową do ESA o 295 mln euro. Dzięki temu – jak podkreśla ministerstwo – polskie firmy będą mogły wziąć udział w wielu programach rozwoju technologii, produktów i usług z zakresu łączności satelitarnej, nawigacji czy obserwacji Ziemi.

Firmy z polskiego sektora kosmicznego mogą zgłaszać koncepcje eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nabór ogłosiła Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Kosmiczną. Wnioski można składać do 8 września br.

W listopadzie 2022 r. Sławosz Uznański został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do Rezerwy Astronautów ESA. Oprócz 11 rezerwowych ESA wyłoniła wówczas też sześciu astronautów korpusu podstawowego. Uznański pokonał ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach.

Dr Sławosz Uznański pochodzi z Łodzi, gdzie w 2008 r. ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Łódzką, uzyskując tytuł mgr. inż. Również w tym samym roku otrzymał tytuł mgr. inż. na Uniwersytecie Nantes (Francja) i tytuł inż. na Politechnice w Nantes (Francja). W 2011 r. obronił z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie Aix-Marseille (Francja). Jest autorem książki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i współautorem ponad 50 artykułów naukowych. Uznański pracuje jako operator Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. Zajmuje się też projektowaniem elektroniki odpornej na promieniowanie. (PAP)

